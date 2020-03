El Ministerio de Salud reportó tres nuevos casos y ya suman 12 en el país

El Ministerio de Salud de la Nación reportó este domingo tres nuevos casos importados de coronavirus Covid-19 en el país, con lo que suman 12 los infectados en el territorio nacional.



"A la fecha, el Servicio de virosis respiratorias del INEI ANLIS Malbrán analizó 28 muestras correspondientes a casos sospechosos de COVID-19. Se informa que en tres de las 28 se detectó genoma de SARS-COV-2. Son tres (3) nuevos importados confirmados de COVID-19. Junto a estos, ya son 12 los casos confirmados de coronavirus en el país", dice el reporte del Ministerio.



Se trata de dos pacientes de Ciudad de Buenos Aires y una de la provincia de Buenos, quienes "están cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias".



El caso en la provincia de Buenos Aires, es una mujer de 53 años que está internada, mientras que los otros dos son de una persona de 71 años con residencia en Parma, Italia, que ingresó al país el 5 de marzo y un paciente joven, sin patologías previas, que asistió a un evento en Estados Unidos, que está internado para su aislamiento en una institución privada.



"En todos los casos se trata de personas con antecedente de viaje. Al momento, las dos jurisdicciones (Provincia de Buenos Aires y la Ciudad) se encuentran realizando la investigación epidemiológica para detectar contactos estrechos y cumplir el aislamiento establecido por protocolo", añadió.



El Ministerio agregó que "como en reiteradas oportunidades, las autoridades indican que la situación es dinámica y los equipos técnicos nacionales como de las distintas jurisdicciones se encuentran evaluando en forma permanente los distintos escenarios epidemiológicos para brindar información oportuna y transparente basada en la evidencia".



La cartera que encabeza el ministro Ginés González García insta "al equipo de salud de todo el país, del sector público, seguridad social y sector privado mantenerse alerta y seguir las recomendaciones vigentes en esta etapa que están disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud de la Nación".



A la fecha, agrega el comunicado de la cartera de Salud nacional, Argentina no registra transmisión local del nuevo coronavirus SARS-Cov-2.



"Cabe destacar que Argentina tiene un sistema de salud federal y en ese marco cada una de las jurisdicciones definirá su plan operativo para la atención ante la consulta de casos posibles", abundó Salud.



El ministro González García declaró este domingo a un diario de circulación nacional que "ahora no tenemos ninguna posibilidad que no sea un caso importado; es lo que está pasando todavía".



Si bien remarcó que "la Argentina está preparada y tomando todas las medidas necesarias para afrontar el coronavirus", advirtió que "nadie puede decir que no vaya a haber más casos".



A la vez, reiteró que "los problemas que tenemos hoy que son: dengue, sarampión y posibilidades de coronavirus".



En la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades definieron que la línea 107 (SAME) brinde información a los vecinos de la ciudad a través de un call center especializado, con apoyo de un grupo de epidemiólogos para proponer la mejor vía de asistencia para cada una de las situaciones que se presenten.



El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que la persona fallecida ayer en la Ciudad de coronavirus era "el único caso grave" pendiente de los resultados de confirmación, y hasta el momento "todos los casos confirmados tienen un cuadro leve".



En tanto, el Ministerio de Salud bonaerense habilitó una línea telefónica que funciona las 24 horas para responder dudas sobre el coronavirus Covid-19.



"Si vivís en la provincia de Buenos Aires y tenés alguna duda sobre la enfermedad, comunicate a este número que vamos a estar para responderte. 0221-255437", informó en su cuenta oficial de Twitter el Ministerio de Salud bonaerense, que conduce Daniel Gollán.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que el nuevo coronavirus ya está presente en 100 países, además de China, a través de su vocera, Fadela Chaib, durante una rueda de prensa en Ginebra.



Además, Chaib informó que son 105.427 los casos confirmados y 3.583 fallecidos los fallecidos, según la agencia DPA.

Fuente: Télam