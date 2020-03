Colón perdió en Córdoba y no detiene la caída

Por Santotomealdia

Jugando así, Colón no tiene remedio. Pasaron siete partidos de la Superliga en este 2020, con cinco derrotas y apenas dos empates. Con Osella como DT, el equipo sumó apenas 2 puntos de 21 posibles. La racha es mucho más negativa si se tienen en cuenta los últimos tres partidos, con derrota, del año pasado. Diez fechas sin triunfos, dos empates y ocho derrotas. 2 puntos sobre 30 posibles. Una campaña de descenso, sin lugar a dudas.

Pero el problema de Colón, que se explica con suma facilidad desde las matemáticas, está dentro de la cancha. Porque el equipo no tiene identidad; como dirían en la tribuna, no sabe a qué juega, o no juega a nada.

Desde que Osella se hizo cargo del equipo, fiel a sus principios – que le dieron muy buenos resultados en el pesado- el entrenador intentó que el equipo se pueda defende; que cuide el empate, resultado inicial de cada partido, para después “ver que pasa”.

El gran problema de Colón es que, en estos siete partidos, nunca encontró solidez. Siempre salió a refugiarse, resignando la posibilidad de atacar, posicionándose muy lejos del arco adversario. Pero nunca de defendió bien; por el contrario siempre cometió errores que le terminaron facilitando el trabajo a su adversario.

Esta noche ante Talleres, el equipo jugó realmente muy mal. Porque se defendió generalmente mal y porque –al igual que en partidos anteriores- no mostró tener un plan de juego.

Incluso luego de un primer tiempo en el que los cordobeses habían mostrado limitaciones, el Sabalero siempre se mostró impreciso, dubitativo. Si el plan es esperar el error del rival y salir rápido, es necesario estar muy concentrado y tener precisión. El Colón de Osella no tiene ninguno de esos condimentos.

Tras el 0 a 0 de la etapa inicial, la T salió decidida en el complemente. Y apenas iniciada la segunda mitad, Franco Fragapane le perdonó la vida a Burián, cuando remató desviado muy cerca del arco.

El ingreso de Dayro Moreno fue clave en el partido, porque el colombiano se tiró atrás, se asoció con Guilherme Parede y, de esa manera, los locales comenzaron a ser más incisivos.

Porque Talleres lo buscaba, y porque Colón se equivocaba demasiado seguido en la última línea, el 1 a 0 de Nahuel Tenaglia a los 26 minutos -en posición adelantada- llegó cuando los cordobeses ya merecían largamente estar en ventaja.

Como ocurrió en todos los últimos partidos, el DT rojinegro recién allí pensó en el arco de enfrente; mandó a la cancha al pibe Farías y, cuando se preparaba el Pulga Rodríguez, llegó el segundo golpe de la noche. Guilherme Paredes recibió una exquisita habilitación de Bustos y definió de gran manera para poner el 2 a 0.

No había nada que hacer. Colón, que marcó un gol en los siete partidos de este año, estaba dos tantos abajo. Solo mediante un par de tiros libres ejecutados por Luis Miguel Rodríguez el sabalero se acercó al arco de Herrera. Los locales, por su parte, tuvieron un par de situaciones muy claras para aumentar el marcador, pero no las aprovecharon.

Colón terminó la Superliga con 18 puntos, compartiendo el último lugar de la tabla de posiciones con Godoy Cruz de Mendoza (que esta noche le ganó como visitante a Newell’s).

El descenso asecha y, aunque todavía quede un torneo de once fechas por delante, el panorama no es nada alentador.