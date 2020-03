El primer paciente con coronavirus en la Argentina estará internado al menos una semana más

El primer paciente diagnosticado con coronavirus en la Argentina llegó el domingo pasado de Italia, se sintió mal y fue a la guardia de un sanatorio privado ubicado en Barrio Norte en donde confirmaron que había contraído la enfermedad que tiene en vilo a varios países, especialmente a China.

El hombre de 43 años, que anoche fue trasladado al Sanatorio Agote, se encuentra en un buen estado general de salud más allá de haberse convertido en uno de los primeros argentinos en contraer el virus. Su nombre se sumó a la lista que inició un compatriota suyo que estuvo a bordo del crucero Diamond Princess.

Su estado de ánimo no sufrió alteraciones. Muestra de ello es el video que grabó con su teléfono celular donde bromea con una enfermera que lo asiste y le pide sushi, un plato ligado al circuito gastronómico asiático y raramente ubicable en la habitación de un centro de salud.

“Si todo sigue como está, dentro de siete días le van a hacer los hisopados correspondientes y se va a chequear si continúa la permanencia del virus en las vías aéreas. Si las pruebas dan negativas, podrá irse a su casa. En cambio, si la infección continúa presente, será sometido a estudios cada 48 horas hasta que desaparezca la enfermedad”, explicó el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiros.

El funcionario aclaró además que las siete personas que compartieron el mismo sector del avión que el domingo trasladó al paciente, se encuentran aisladas en su casa: no fueron trasladadas a hospitales ni sanatorios privados. Todas ellas fueron visitadas por un médico y recibieron la instrucción de quedarse 14 días en sus domicilios. Si no aparecen síntomas, el seguimiento de sus cuadros se realiza por teléfono.

De cada 100 personas infectadas, 80 tuvieron una presentación leve y se recuperaron favorablemente. Sólo el 6% requirió asistencia en terapia intensiva. En principio, el virus ataca con más ferocidad a los mayores de 60 años. En el resto de los rangos etarios, la evolución suele darse sin inconvenientes aunque cada caso presenta sus particularidades.

Tras el anticipo realizado ayer por Infobae del primer caso de coronavirus en el país, las autoridades recomendaron que deben pedir inmediatamente asistencia médica las personas que presentan fiebre, tos, goteo nasal, dolor de garganta o dificultades para respirar y hayan viajado recientemente a China o a Italia.

Aclararon además que el barbijo es un elemento recomendado para las personas enfermas y no para la población en general. “Lo más importante acá es no llevarse las palmas de las manos a la cara y lavarse las manos con frecuencia”, explicó Quirós. Los virus de las vías aéreas se contagian principalmente por pequeñas gotitas que emiten las personas cuando tosen o hablan. Por eso, la recomendación es mantener distancia con alguien que pudiera tener algún tipo de gripe.

El doctor Daniel Stamboulian planteó que la forma más importante de prevención es el lavado de las manos, con agua, jabón y gel con alcohol. “La evidencia disponible hasta la actualidad demuestra que el Covid -19 (el nombre científico de la enfermedad) produce síntomas moderados relacionados con fiebre y tos en la mayoría de los afectados, y manifestaciones severas como dificultad para respirar asociada a neumonía, insuficiencia renal y muerte en una menor proporción de los afectados, predominantemente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas y alteraciones del sistema inmunológico. Hasta el momento no se ha definido la tasa de mortalidad, pero la evidencia demuestra que es baja”, especificó.

El martes, el ministro de Salud del gobierno nacional, Ginés González García, pidió no sobreactuar la situación. En los mismos términos se refirió el presidente Alberto Fernández en un breve contacto con radio Mitre: “Ginés está tranquilo, al paciente lo detectamos con tiempo y su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos; no deberíamos alarmarnos, sí estar atentos”.

