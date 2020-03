En Venezuela, Boca debuta en la Copa Libertadores

Boca iniciará esta noche el camino de una nueva ilusión: volver a ganar la Copa Libertadores después de 13 años. Ahora, de la mano de Miguel Angel Russo, el último técnico que la conquistó en 2007. El debut será en Venezuela ante Caracas por la primera fecha del Grupo H del que también participan Independiente de Medellín y Libertad de Paraguay.

Pasaron muchos años desde que Boca ganó su sexta Libertadores y cada año el objetivo se renueva. Desde que asumió como entrenador, Russo señaló que es la prioridad absoluta. "Los hinchas no me piden ganarle a River, me piden volver a ganar la Copa Libertadores", dijo Russo semanas después de tomar el cargo.

Hoy, el debut será ante el débil Caracas desde las 21.30 y con televisación de Fox Sports. El árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich.

Russo pondrá en cancha un equipo con muchos jugadores que no vienen siendo titulares porque necesita dosificar energías entre el partido de hoy y el del próximo sábado ante Gimnasia en el que se definirá el campeón de la Superliga. Los únicos titulares serán Andrada, Izquierdoz, Guillermo Fernández y Sebastián Villa.

A la misma hora se jugará el otro partido del Grupo H entre Independiente de Medellín y Libertad de Paraguay, que es dirigido por Ramón Díaz.

Posibles formaciones

Caracas FC: Cristhian Flores; Eduardo Fereira, Carlos Rivero, Rosmel Villanueva y Bernardo Añor; Ricardo Andreutti y Anderson Contreras; Richard Celis, Jorge Echeverría, Robert Hernández y Alexis Blanco. DT: Noel Sanvicente.

Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, y Emmanuel Mas; Emanuel Reynoso, Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Agustín Obando; Ramón Ábila y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Hora: 21.30

Estadio: Olímpico de la UCV, Caracas

TV: Fox Sports

Fuente: Todo Noticias e Infoabe