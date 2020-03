Masiva manifestación de docentes en la primera jornada de paro

Este lunes se cumplió la primera jornada de paro docente en la provincia de Santa Fe, en rechazo a la propuesta salarial realizada por el gobierno. En horas de la mañana, miles de maestros nucleados en la AMSAFE y el SADOP se manifestaron frente a la sede de la Regional IV de Educación.

Durante el acto, se escucharon encendidos discursos, en los que los dirigentes gremiales reclamaron "una discusión seria" al gobierno provincial y a la ministra de Educación.

Rodrigo Alonso, secretario de AMSAFE La Capital, denunció la falta de un delegado regional. "Es inexplicable que a tres meses de haber asumido el nuevo gobierno, no haya un solo funcionario que pueda canalizar y solucionar todas las problemáticas edilicias y pedagógicas que cotidianamente tenemos en nuestras escuelas", sostuvo.

Además, Alonso expresó: “El gobierno presentó una propuesta del 3% de aumento, lo cual es una vergüenza. El problema no es si hay o no hay plata, es que no está bien distribuida esa plata. Diariamente vemos en las escuelas el sufrimiento de nuestros alumnos que muchas veces no tienen para comer, los padres y madres que perdieron el trabajo, es necesario que se modifique la política económica, que aporten los que más tienen. Es necesario que la escuela vuelva a tener la centralidad del conocimiento y no cómo ocurre ahora que la centralidad está dada en el comedor escolar”.

“Ministra nunca nos vamos a poder de acuerdo si pretende que el ajuste lo paguemos los trabajadores, si pretende que la propuesta sea del 3%, si pretenden pagar el salario fuera de término y si pretenden tocar la ley jubilatoria. El responsable de que no comiencen las clases es el gobierno, y es el responsable de convocar a la paritaria con voluntad política y solucionar este conflicto, presentando una propuesta que implique que ningún compañero activo, jubilado esté por debajo de la línea de pobreza, aumento salarial para activos y pasivos, aumento de las asignaciones familiares, la convocatoria a concurso de todos niveles y modalidades, modificación del decreto 2288, la creación de cargos y mejores condiciones para enseñar y aprender”, concluyó.

"El gobierno se negó a la negociación"

A su turno, el titular del SADOP Santa Fe, Pedro Bayúgar manifestó: “Estamos luchando porque el gobierno provincial se negó a la negociación, no nos permitió negociar, nos quiso bajar una propuesta sin debatir".

"Esta es la respuesta”, dijo Bayúgar, refiriéndose a las y los docentes presentes en el acto frente a la Regional IV.

“Esta lucha nos hermana a los maestros y maestras de SADOP y AMSAFE porque buscamos defender nuestros derechos, los cuales el Gobierno pareciera no entender ni comprender pero que los trabajadores y trabajadoras no vamos a olvidar de la noche a la mañana”, continuó el dirigente sindical.

“Desde hace años esta unidad se construye y consolida, mostrándonos ante la sociedad como un colectivo docente que al margen de la escuela donde trabaje, tiene la misma conciencia, el mismo objetivo y la misma lucha”, agregó.

Más adelante, Bayúgar sostuvo: “Nos quieren hacer creer que no hay otra propuesta posible y que necesitamos una ley u otra, pero lo único realmente necesario es que cumplan con sus obligaciones de respetar a los trabajadores, de pagar puntualmente y de que los salarios sean realmente dignos”.

"Vamos a seguir en la lucha defendiendo nuestros derechos, los derechos de las y los compañeros jubilados, la educación y nuestro salario”, finalizó.