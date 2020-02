Rodrigo Alonso: “la propuesta está muy alejada de las expectativas que teníamos”

El secretario general de AMSAFE La Capital, Rodrigo Alonso, se refirió a la propuesta de aumento salarial presentada este jueves por el gobierno provincial. En diálogo con Santotomealdia, afirmó que una oferta “a todas luces insuficiente” y anticipó que todas las mociones votadas en el departamento implican no iniciar las clases el próximo lunes.

En primer lugar, Alonso explicó que “el gobierno formalizó una propuesta que implica un aumento del 3% del salario básico y un aumento en la asignación por material didáctico de 870 pesos”. Seguidamente, aclaró que es “una propuesta que tiene una durabilidad, es por el mes de marzo, abril y mayo, con una posibilidad los primeros diez días del mes de junio de volver a reunirse para evaluar la situación”.

“Además, en esta propuesta se toma como referencia el mes de diciembre del año 2019”, indicó.

Lejos de las expectativas

Al realizar una valoración de la oferta salarial, Alonso afirmó que para AMSAFE La Capital “es una propuesta insuficiente y está muy lejos de las expectativas que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación”.

A continuación, explicó los motivos de la consideración: “en primer lugar porque es una propuesta que no da cuenta de las grandes discusiones que hubo en la paritaria con temas que tengan que ver con las condiciones de trabajo, con los concursos, con la estabilidad, con infraestructura escolar, con la salud de los docentes, con cuestiones pedagógicas; por lo tanto es una propuesta que no es integral, sino que solo se centra en lo salarial”.

“Esto para nosotros es una preocupación, porque cuando discutimos en la paritaria docente siempre lo hacemos con un claro objetivo, que es poder mejorar la escuela pública”, añadió.

En el mismo sentido, manifestó que “la escuela pública no se mejora solamente con buenos salarios, sino también con buenas condiciones para enseñar y para aprender. Esta es una de las primeras observaciones que hacemos”.

El dirigente de AMSAFE La Capital también expresó la preocupación que genera la cuestión salarial: “la propuesta está muy alejada de las expectativas que teníamos, en términos de porcentajes, en términos de composición; no solo es poca plata, sino que también la mayoría de este importe son sumas no remunerativas y no bonificables, algo que desde ya los docentes no aceptamos”.

“Siempre estamos apostando a sumas que tengan que ver con aportar a la obra social, con aportar a la caja de jubilaciones”, apuntó.

Votación

Finalmente, Rodrigo Alonso anticipó que, si bien “es una propuesta que a todas luces es insuficiente”, se pondrá a consideración de todos los maestros. “Como siempre hacemos desde AMSAFE, estamos convencidos que las decisiones se deben tomar democráticamente, votando, en cada uno de los lugares de trabajo”, señaló.

En ese sentido, informó que en el día de ayer se realizó la asamblea en el departamento La Capital “y todas las mociones que se han puesto a consideración implican rechazar la propuesta, no iniciar el ciclo lectivo, con distintas medidas de fuerza”.

“Claramente el ánimo de las compañeras y los compañeros es de no iniciar, ya que se considera que la propuesta es insuficiente”, aseguró.

“Las mociones se van a llevar a votación en todas las escuelas del departamento y el día sábado se va a llevar adelante la asamblea provincial, donde se va a sintetizar la opinión de todas las compañeras y compañeros de la provincia de Santa Fe”, concluyó.