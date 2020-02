Bayugar: “No es la propuesta que esperábamos”

Este jueves, finalizada la reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo, Pedro Bayúgar, Secretario General del SADOP, habló de la propuesta recibida por parte del Gobierno de la provincia correspondiente a la política salarial 2020.

“La propuesta básicamente consiste en un incremento del tres por ciento (3%), más ochocientos setenta pesos ($870) que corresponden a material didáctico, sumado a lo viene de Nación que son mil doscientos diez pesos ($1210). Todo ese conjunto rondaría los tres mil pesos ($3000) para el cargo testigo de maestro de grado, jornada simple”, explicó Bayúgar.

“Obviamente que no es la propuesta que esperábamos y hubiéramos ideado”, indicó el referente sindical quien añadió que “es la oferta para el salario correspondiente a marzo, abril y mayo, y en junio nos deberíamos volver a reunir para discutir y debatir sobre el salario de ese mes en adelante”.

“Creo que para los docentes en general está muy claro. El incremento como tal no existe y lo que efectivamente se incrementa no es remunerativo ni bonificable y por lo tanto, no lo cobrarían los jubilados, lo cual es un agravante más de esta propuesta que tiene muchas falencias y que bajo ningún punto de vista nos parece satisfactoria” finalizó el titular de SADOP.

Los delegados gremiales se del Sindicato de Docentes Particulares se reunirán este viernes a las 14 horas en la sede de calle 4 de enero 2490 y votarán por la aceptación o rechazo de la propuesta; y las consecuentes medidas a seguir.