Paritaria nacional docente: acordaron un salario inicial de 23 mil pesos en marzo y 25 mil en julio

Los cinco gremios docentes con representación nacional y los funcionarios de los Ministerios de Educación y Trabajo acordaron hoy un salario mínimo inicial de 23 mil pesos a partir del 1° de marzo y de 25 mil pesos desde el 1° de julio próximo, informó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien aseguró que también se convino una suma extraordinaria no remunerativa de 4.840 pesos, que se abonará en cuatro cuotas de 1.210 cada una, por lo que el acuerdo garantizó el inicio del ciclo lectivo de este año.



En un encuentro realizado en la sede educativa nacional, en el que también participó el titular de la cartera laboral, Claudio Moroni; funcionarios del Consejo Federal de Educación y los sindicatos con representación nacional, se acordó que esas sumas no remunerativas sean abonadas consecutivamente en los meses de abril, mayo, junio y julio, explicó a Télam el titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.



El sindicalista, uno de los referentes de los cinco gremios nacionales, también explicó que gobierno y dirigentes ratificaron la vigencia del pago de los 1.210 pesos por cargo -hasta dos- en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), detalló.



"Ese dinero en concepto del Fonid no se toca. Continuará siendo abonado como hasta ahora", precisó Romero a Télam, para agregar que, de ahora en más, habrá que comenzar a trabajar en "el pago de sumas remunerativas, para lo cual se impone la continuidad de las reuniones, en especial de la Comisión del Salario, ya que fue solo el puntapié inicial, luego de la destrucción operada durante los últimos cuatro años" de macrismo.



Romero también detalló que el alza del mínimo inicial a 23 mil pesos en marzo y a 25 mil en julio próximo representó una mejora salarial del 13 y el 16 por ciento, respectivamente.



Luego de cuatro años sin Paritaria Federal -que determina el piso mínimo inicial referencial para que lo analicen y negocien en paritarias los gremios de las provincias- los sindicatos acordaron el ingreso inicial luego de apenas dos encuentros en el Ministerio de Educación.



Trotta fue el encargado de anunciar la mejora salarial en una conferencia de prensa ofrecida inmediatamente después de firmado el acuerdo con los sindicatos.



El ministro detalló que las cuatro cuotas no remunerativas de 1.210 pesos serán "iguales, mensuales y consecutivas" y precisó que "la decisión oficial de convocar a la paritaria nacional docente es una etapa de consenso que procura dejar atrás los desencuentros".



En ese sentido, el funcionario expresó que "esta primera reunión se relacionó con el desafío que debe enfrentar la Argentina respecto del progresivo proceso de inversión educativo", en tanto Moroni celebró "la apertura, discusión y acuerdo" y realzó "la posibilidad de alcanzar convenios en circunstancias complejas como la actual".



El encuentro se realizó en el Palacio Sarmiento y participaron los delegados paritarios de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), la UDA, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).



El dato relevante fue la reinserción del Sadop -que conduce Jorge Kalinger- en la Paritaria Federal, ya que había sido aislado de la negociación hace varios años por el ex ministro Esteban Bullrich por considerarlo "ajeno" a la discusión salarial con el Estado Nacional.

Fuente: Télam