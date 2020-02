Escandalosas declaraciones del ministro de Seguridad en un programa de TV nacional

Por Santotomealdia

En medio de la alarmante situación de la provincia en materia de inseguridad, el ministro de Seguridad Marcelo Saín realizó declaraciones absolutamente inoportunas en un programa de la TV nacional. Al finalizar un reportaje en Crónica TV, cuando el conductor lo despedía, el funcionario dijo que fue a Buenos Aires "a descansar, porque si me quedó allá me cagan a tiros". La frase no tiene remate.

"Vine a descansar porque si me quedo allá me cagan a tiros". Así se despidió de una entrevista en el canal Crónica TV el ministro de Seguridad de la Provincia. pic.twitter.com/PBdC3BKmP9 — santotomealdia (@santotomealdia) February 26, 2020

Saín, que la semana pasada había atribuido la violencia a una cuestión "estacional por la época", estuvo invitado en el programa televisivo para hablar de la crítica situación que vive la provincia, por el narcotráfico, la violencia y la inseguridad en general.

Los dichos del titular del Ministerio de Seguridad, provocaron una ola de críticas, principalmente en dirigentes de la oposición.

"Guerra por el control de territorios"

Antes, durante la entrevista, Saín había considerado que en Santa Fe hay "una guerra por el control de territorios que son sensibles para las ventas de drogas" y advirtió que la estructura de seguridad en las calles es insuficiente. "En Rosario no hay más que 200 policías por turno", planteó.

Aseguró que hubo una "importante depuración en la cúpula" de la fuerza provincial por complicidad de la policía con las bandas narco. "Decidimos sacar a todos los remanentes de aquellas gestión de los últimos diez años. Los principales referentes están presos", afirmó.

Mirá la entrevista

Pidió que haya "un sistema penal que desarticule las grandes organizaciones" y explicó que cuando fueron por las bandas más poderosas y las segundas líneas "se produjo una vacancia criminal que fue llenada por otros grupos delictivos", en la entrevista a Crónica TV.

"El sistema de seguridad pública es caro"

Por otra parte, el ministro consideró que una de las soluciones a la escalada de violencia sería "reconvertir los barrios populares y pobres con importantes inversiones estructurales", ya que afirmó que en estos lugares los vecinos esperan la intervención del Estado para mejorar sus condiciones de vida.

Aclaró que "el sistema de seguridad pública es caro", que "los santafesinos lo van a tener que pagar" y cargó contra la evasión tributaria en la provincia. "No podés tener los niveles de evasión tributaria que tiene Santa Fe y después pretender que el Estado te financie todo, hay que dejar la hipocresía de lado. Debemos luchar tanto contra los crímenes como contra la evasión tributaria", indicó.