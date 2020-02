Robaron en el restaurante del club Cha Roga

Por Santotomealdia

Este lunes ocurrió un nuevo hecho de robo en "El Sum del Club", restaurante del club Cha Roga de nuestra ciudad. Según confirmaron fuentes policiales a nuestro medio, delincuentes ingresaron al salón y se llevaron dinero de la caja, elementos de la cocina, mercaderías y, luego de ocasionar destrozos en las heladeras, se dieron a la fuga.

El hecho delictivo se suma a uno de características similares ocurrido una semana atrás. El domingo 16 de febrero ya habían ingresado y sustrajeron televisores, mercadería y otros elementos.

Los propietarios del restaurante expresaron su preocupación por los reiterados hechos de inseguridad. En una publicación en redes sociales, señalaron "No paso siquiera 1 semana para que vuelvan a entrar a robar y a destruir el Sum del Club, es una gran tristeza encontrarse con estas situaciones y sobre todo cuando se vuelven costumbres".

"Entendemos que la inseguridad en los alrededores del Club Cha Roga no es algo nuevo, pero tampoco encontramos la manera de que se nos escuche para que la situación mejore. Duele mucho, no por lo material que se pierde cada vez que sucede algo así, sino por las oportunidades: Tanto Cha Roga, como el Sum del Club, son espacios creados para que las personas puedan disfrutar, crecer y aprender, en familia y con amigos", agregaron a continuación.Más adelante, reclamaron respuestas al Estado, "en todos sus niveles", para que "entienda la importancia de cuidar íntegramente, y no con parches o soluciones provisorias, a las instituciones encargadas de formar personas y brindar oportunidades a niños y jóvenes".