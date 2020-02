Unión recibe a Central Córdoba con el objetivo de enfocarse en la Superliga

Unión atraviesa un gran momento luego de dejar afuera de la Sudamericana a un grande de Brasil como el Atlético Mineiro. Pero la segunda fase del torneo continental se jugará recién a mediados de mayo, por lo que el Tatengue necesita enfocarse en la Superliga.

Esta noche, el equipo de Madelón recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, urgido por el descenso directo. El partido arrancará a las 21.45 y será televisado por Fox Sports Premium.

Para enfrentar a los santiagueños, no estará en cancha el delantero Walter Bou, de buen rendimiento en las últimas fechas, por su expulsión ante Patronato. Por su parte, la visita necesita ganar de manera imperiosa para alejarse de los últimos cuatro, Aldosivi, Colón, Patronato y Gimnasia de La Plata. Coleoni no podrá contar con el delantero Jonathan Herrera, quien no se recuperó de una lesión en su tobillo izquierdo y no viajó a Santa Fe.

Probables formaciones

Unión: Moyano; Blasi, Calderón, Bottinelli y Milo; Cabrera, Méndez, Cecchini y Carabajal; Troyansky y Mazzola. DT: Leonardo Madelón.

Central Córdoba: Rodríguez; Quilez, Vera Oviedo, Nani, Bay; Cristaldo, Vega, Galeano, Alzugaray; Núñez; Miracco. DT: Gustavo Coleoni.

Arbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: 15 de Abril

Hora: 21.45.

TV: Fox Sports Premium