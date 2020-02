Vecinos de Loyola afirman que continúan su lucha “por el acceso al agua potable y segura”

La Asociación Civil “San Ignacio de Loyola” presentó formalmente un pedido de acceso a la información pública a la intendenta Daniela Qüesta. El objetivo de los vecinos es obtener un detalle pormenorizado de las actuaciones del Municipio en relación al problema con el servicio de agua corriente en ese barrio y, principalmente, lograr que se garantice el acceso al agua potable y segura.

Para realizar la presentación, los vecinos del complejo Loyola fueron acompañados y asesorados por profesionales de diversas áreas técnicas y jurídicas. Según detallaron en un comunicado, el pedido formal se concretó el pasado viernes 14 de Febrero.

Calidad, medidas urgentes y estudios epidemiológicos

La solicitud de los vecinos apunta, en primer lugar, a obtener toda la información que el municipio posea, en relación a los análisis de calidad del agua. Concretamente, los vecinos reclaman “acceder a todos los estudios realizados en los últimos 5 años”.

Por otra parte, requieren detalles de las “medidas urgentes” que se implementaron para resolver la situación de la mala calidad del agua. Además, solicitan un informe sobre estudios epidemiológicos que se pudieran haber concretado, para conocer si existen casos de enfermedades de origen hídrico, o causadas por ingestión de agua contaminada.

A lo largo de un extenso comunicado entregado este martes a los medios, desde la Asociación Civil destacaron que necesitan que la Municipalidad de Santo Tomé, brinde una solución técnicamente correcta, participativa, transparente, oportuna y definitiva para la comunidad.

A continuación, compartimos el comunicado completo emitido por la Asociación Civil “San Ignacio de Loyola”:

“LUCHAMOS POR EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SEGURA”

El acceso al agua potable y segura es un derecho fundamental que se relaciona con los derechos a la vida, a la salud, la alimentación y a la integridad. El acceso al agua potable y segura tiene que brindarse en condiciones de continuidad, accesibilidad -física y económica- y asequibilidad.

Consideramos que todas las personas y comunidades, sin discriminación, tenemos derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y segura para el uso personal y doméstico, tal como lo establece la normativa aplicable (Comité DESC, OG, 15). Sin embargo, el derecho al agua segura y potable, no se encuentra garantizado para los y las residentes del Barrio Loyola.

El acceso a la información y participación social también son derechos fundamentales, que permite vehiculizar otros derechos, y que se encuentran actualmente vulnerados para la ciudadanía.

Por ello, la Asociación Civil sin Fines de Lucro “SAN IGNACIO DE LOYOLA”, vecinos y vecinas del barrio, acompañados por profesionales del derecho, de la salud, educación y de la ingeniería presentamos el día viernes 14 de Febrero UN PEDIDO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA a la Intendenta de la ciudad de Santo Tomé (con copia a la Secretaría de Obras Públicas, al Honorable Concejo Municipal, al ENRESS, y al Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción social de la Provincia de Santa Fe).

Hace años venimos tratando de visibilizar la problemática del barrio, ésta cobró notoriedad sólo a partir de la difusión pública de los estudios realizados por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), que encontró anomalías físico-químicas en las muestras extraídas en pozo, en la bajada del tanque y en la red tanto en lo relativo a color, turbiedad, presencia de amoníaco, nitritos, hierro y manganeso. Debido a esto el ENRESS intimó a la Municipalidad de Santo Tomé, a realizar en forma inmediata las acciones correctivas necesarias a fin de asegurar la calidad del agua suministrada y mientras esto se lleve a cabo, suministrar el servicio alternativo de 5 litros por habitante por día de agua, que cumpla la normativa de calidad para bebida y cocción de alimentos.

La Municipalidad ha provisto agua a través de una cisterna emplazada en el centro del complejo habitacional, a la que no todos acceden, siendo muy difícil el traslado del agua, el cual además se realiza en condiciones no seguras (de traslado y almacenamiento) e inaccesible para gran parte de los residentes, en particular para personas mayores, con discapacidad -funcional-, o que tienen enfermedades, o se encuentran embarazadas o con personas a cargo en situación de dependencia absoluta o relativa de cuidados. A su vez, la situación de almacenamiento de agua puede traer otras problemáticas de salud como la presencia de vectores (dengue, zika, chikungunya), además de las enfermedades de origen hídrico o por contaminación por consumo de agua no segura.

En el PEDIDO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA solicitamos toda la información que el municipio posea (desagregada, veraz, oportuna, completa y actualizada), en relación a: Los ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA, pedimos acceder a todos los estudios realizados en los últimos 5 años, con sus protocolos correspondientes, indicando la periodicidad con la que han realizado los controles de calidad de agua; también sobre MEDIDAS URGENTES que implementaron o implementarán para resolver la situación de la mala calidad del agua, mencionando si establecieron abordajes diferenciados para personas mayores, personas con discapacidad, con enfermedades (dermatológicas, inmunosuprimidos) o para niños, niñas menores de seis meses, embarazadas o personas dependientes de cuidado absolutos o relativos. También queremos acceder a información sobre ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS, en particular en relación a las enfermedades de origen hídrico o causadas por ingestión de agua contaminadas sea microorganismos o por productos químicos (como Hepatitis A, Giardiasis, Amebiasis o Amebiana, Ascaridiasis o Ascaris lumbricoides, Leptospirosis, diarreas, arsenicosis y la fluorosis), personas con trastornos digestivos, fibromialgia, sensibilidad química, parasitosis, o dermatológicas. Asimismo, pedimos información respecto a licitación de obras, presupuesto de obras, avances en la extensión de la red de agua potable, montos recaudados por la “prestación del servicio” al barrio loyola, entre otros puntos.En la solicitud se recuerda que EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL DIRECTAMENTE VINCULADO CON LA INTEGRIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS.

Queremos que se respete el derecho a la participación social y el acceso a la información de toda la ciudadanía. Para lo cual el Municipio tendrá que crear dispositivos y procesos participativos y de gestión barrial, suficientes y transparentes.

Queremos que la Municipalidad de Santo Tomé, brinde una solución técnicamente correcta, participativa, transparente, oportuna y definitiva para la comunidad.

Finalmente, consideramos que el Estado -en todas sus jurisdicciones- tiene que asegurar el acceso al agua segura y potable, sobre una base de no discriminación, para todos y todas las residentes del barrio Loyola.