¿Pueden los barrios privados impulsar la fundación de una nueva ciudad?

Por Santotomealdia

La intención de un grupo de vecinos que habita la zona de countries de “independizarse” de Santo Tomé se transformó en noticia este lunes, a partir de una publicación del diario Uno Santa Fe. El medio capitalino aseguró, en su nota de portada, que “una importante zona poblacional (de Santo Tomé) busca emanciparse y fundar su propia localidad”.

La noticia, que fue replicada por otros medios de la ciudad de Santa Fe, referencia al sector de barrios cerrados, hoteles y clubes deportivos, afirmando que en esa zona “viven más de 10 mil personas". Además, hace mención a la existencia de un “proyecto”, según el cual hasta habría un nombre para la nueva localidad: “Villa Pay Zumé”.

Por el momento, el único testimonio público sobre la idea de “emancipación” es el de Darío Claria, un vecino de barrio Dos Lagunas que este martes por la mañana fue entrevistado en el programa “Malas Costumbres”, en FM Sol 91.5. Consultado por la iniciativa, Claria apuntó contra “el Municipio y el Estado en general”.

“Estamos viviendo como en lejano oeste. El Municipio no se preocupa por nada; en realidad no es solo el Municipio, tenemos problemas con el Estado en general, no tenemos accesos, no tenemos seguridad, no tenemos salud”, detalló Claria.

No solo barrios privados

En varias ocasiones durante la entrevista radial, Darío Clariá intentó aclarar que la idea no solo es para los barrios privados. Según el vecino, la intención incluye a otros sectores del norte de Santo Tomé, como El Chapparal, Costa Azul y la zona adyacente al club Charoga.

“Somos una región de Santo Tomé”, explicó y en otro ramo de la entrevista mencionó que la zona geográfica estaría delimitada “desde la vía hacia el norte”, sin mayores precisiones.

“Se ha tomado esto porque tiene más prensa por tratarse de un barrio privado. Nosotros pedimos para todos los que viven en esta región”, señaló.

Luego, fue muy crítico de la gestión de gobierno municipal. “Nosotros parecemos no ser parte del Municipio. A cualquier vecino que le preguntes, está en la misma situación”, aseguró Claria. “No tenemos cloacas. Tenemos el gasoducto ahí, a metros, que podría beneficiar a muchos barrios”, añadió a continuación.

En el mismo sentido, indicó: “Nosotros le hicimos propuestas al municipio para colaborar en todo lo que sea obras de infraestructura, pero no hay respuestas”.

“No avanzamos en nada”

En otro momento de la charla con los periodistas de FM Sol, el vecino de Dos Lagunas reconoció: “No avanzamos en nada todavía, es una idea de los vecinos”. Y aclaró: “Yo soy un vecino más. Más allá de la factibilidad, lo que nosotros pretendemos es que nos presten atención”.

“La idea es que participen todos los vecinos, tienen todos las puertas abiertas. En toda la región norte somos más de veinte mil ciudadanos”, afirmó a continuación.

Luego, reclamó que necesitan “una posta sanitaria, una escuela primaria y una secundaria; necesitamos accesos, porque es una zona inaccesible. El Acceso Norte fue una muy buena idea, pero es intransitable. Pasan tres mil autos en una hora y está totalmente destruido”.

El hombre también recordó que solo tienen una línea de colectivos “que no tiene paradas, para donde se le ocurre y hay mucha gente que necesita el acceso al transporte”.

En el final de la charla, Claria señaló que, del total de la recaudación de impuestos de la Municipalidad de Santo Tomé “un 35% de nuestra región”. Además, reconoció que no tuvieron ninguna reunión con la intendenta de Santo Tomé. En ese contexto, dijo que “no sería malo que se empiece a dialogar”.