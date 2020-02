Papa Francisco: "La gente que hace la guerra no sabe dominar las pasiones"

El papa Francisco criticó hoy a "la gente que hace la guerra y no sabe dominar sus pasiones", ante una multitud de fieles que se congregaron en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, durante el Ángelus dominical.

"Dios nos educa en la verdadera libertad y responsabilidad con la Ley. Consiste en vivirla como un instrumento de libertad porque me ayuda a ser libre y a no ser esclavo de las pasiones y del pecado", dijo el Santo Padre.

En ese sentido, añadió: "Pensemos en las guerras, en las consecuencias de las guerras, pensemos en esa niña muerta de frío en Siria el otro día, tantas calamidades. Esto es fruto de las pasiones. La gente que hace la guerra no sabe dominar sus propias pasiones".

El Papa dedicó su alocución previa al rezo mariano sobre el Evangelio de hoy, que habla del "Sermón de la Montaña" y del cumplimiento de la Ley. "Jesús quiere ayudar a sus oyentes a tener un acercamiento justo con las prescripciones de los Mandamientos dados a Moisés, exhortándolos a estar disponibles para Dios que nos educa a la verdadera libertad y responsabilidad a través de la Ley", manifestó.

"Cuando cedemos a las tentaciones y pasiones, no somos señores y protagonistas de nuestra propia vida, sino que nos volvemos incapaces de manejarla con voluntad y responsabilidad", agregó luego.

"La ley dijo, hay que vivirla como un instrumento de libertad. Es importante, entender esto", aseveró el Pontífice. "Vivir la ley como un instrumento de libertad que nos ayuda a ser más libres, a no ser esclavos de las pasiones y del pecado. Las guerras y las calamidades, son fruto de las pasiones", afirmó; y "la gente que hace las guerras no sabe dominar sus propias pasiones. Cuando se cede a las pasiones no somos protagonistas de la propia vida, somo incapaces de manejarla con voluntad y responsabilidad".

Fuente: Noticias Argentinas y Vaticano News