Madelón: "Hay que sacarse este partido y ponerse la ropa del otro"

El entrenador de Unión habló luego del muy mal encuentro que jugó su equipo frente a Patronato, donde fue derrota 1 a 0. "Estamos con bronca porque no nos llevamos nada, es la primera vez que me toca perder en esta cancha desde que estoy en Unión y perdimos bien. Ellos tuvieron chances durante el partido, perdimos a un jugador importante en el final del primer tiempo. Había que trabajar el partido y cuidarnos pensando en el partido ante Mineiro. Tratamos de poner lo mejor y que estén los mejores en los cambios, pero no pudimos sostenerlo. Es una pena porque queríamos aunque sea un punto por la adversidad del partido", declaró.

Luego sostuvo que: "Somos un equipo que está justo. Veníamos bien, haciendo buenos partidos, pero estamos justos. Un jugador menos y algunos que bajan el rendimiento se complica. Así y todo lo sostuvimos tácticamente bien, los chicos hicieron un esfuerzo fenomenal. Queríamos llevarnos los tres puntos, luego uno cuando lo expulsaron a Bou y no pudimos nada. Pero no importa, estamos preparados, mañana tenemos que volver a trabajar ya que tenemos una finalísima y tenemos que prepararla como tal".

Sobre si no es el mejor panorama, pensando en el encuentro revancha frente al Mineiro: "No hay que confundirse, hay que sacarse este partido y ponerse la ropa del otro. Será durísimo, difícil. Es un equipo grande que quedó herido, saldrán con todo a atacar más. Tendremos que tener mucha inteligencia, tendremos que llegar bien, sanos y controlarlos tácticamente. A nosotros nos pasó un poco de distracción, estábamos un poco acá y otro poco allá. Me di cuenta de eso porque no es el Unión de siempre. Si era otro momento donde necesitábamos ganar se ganaba. Hoy pensamos que si no se podía ganar había algo importante en unos días. Pero dieron todo, Patronato jugó bien, nos pegaron dos tiros en los palos, Moyano tapó pelotas claves y podrían haberlo ganado antes también".

Volviendo al análisis del partido en Paraná, el DT manifestó: "Al equipo le costó mantener la pelota, cuando estaba mal Patronato en el primer tiempo la tomábamos y la perdíamos rápido. Cuando la devolvés rápido y no la utilizás bien tenés pocas chances de ganar. No pudimos llevarnos nada pero no perjudica en nada, en el sentimiento nuestro para con los chicos ni de ellos para con nosotros. Estamos a full, laburando mucho, muy compenetrados en lo que viene que es el jueves".

Al finalizar la charla con la prensa, Madelón expresó: "Se veía, hay que estar ahí adentro. El calor, se hizo un desgaste muy importante, pero es para los dos. Ellos mejoraron con la expulsión, nos llenaron de centros, con un juego aéreo muy bueno y podía pasar. Nosotros no tuvimos prácticamente oportunidades de gol".

