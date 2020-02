Osella: "Me voy conforme, el equipo no bajó nunca los brazos"

Luego del empate de Colón frente a Racing 1 a 1, el entrenador Diego Osella habló en conferencia y dijo: "Creo que el partido se dio como imaginábamos, Racing con la tenencia que lo caracteriza, no nos teníamos que desesperar. En líneas generales las mejores opciones fueron las nuestras. Tuvimos la capacidad y la hombría para igualar. Los cambios refrescaron al equipo, le dieron otra velocidad y nos vamos con la sensación que lo podíamos haber ganado. Racing hasta el gol no nos había inquietado, pero los chicos tuvieron una gran hombría y hay muchas cosas donde nos tenemos que parar. Tuvo capacidad de reacción y es un buen punto para nosotros".

Luego habló de la reacción que tuvo el equipo en un momento del partido, en donde llegó a la igualdad: "Me dejó muy conforme, no bajaron los brazos nunca. Entiendo la impaciencia, pero estamos encontrando lo que pretendemos. Somos un equipo intenso y duro. Sabíamos que no iba a ser fácil. A muchos no les va a gustar, otros tendrán más paciencia. Hay que trabajar y confiar, por la rebeldía que mostró el equipo, con buenas intenciones por los dos lados, con Luis Rodríguez tirado de enganche. Incomodamos a Racing, con opciones claras como las de Pulga y Morelo que nos podrían haber dado todo. Generamos buenas acciones pero no las convertimos. Me deja tranquilo la solidez y las buenas intenciones".

En cuanto al funcionamiento táctico que tuvo frente a Racing: "Racing jugó con un solo delantero, como Lisandro López. Capaz que pongo los cinco así se quedan tranquilos, en el fútbol argentino muchas veces se habla pero después se obra de esa manera. Luego se tilda a algunos técnicos de defensivos. A los 18' entró Aliendro y a los 20' Esparza. Pero las etiquetas ya están puestas, y la tengo desde 2014".

Sobre la vuelta de Rodrigo Aliendro, el entrenador manifestó: "Tiene un buen pie, es un jugador dinámico, le servirá ya que sumó sus primeros minutos, tiene mucha jerarquía, es tranquilidad para nosotros tener variantes y recuperar jugadores de la calidad que tiene Rodrigo".

En otro tramo de la conferencia, fue consultado sobre lo que pide el hincha: "La gente de Colón valora el esfuerzo, nadie negocia el esfuerzo. Quiere que independientemente del resultado los jugadores dejen todo, y hoy se vieron identificadas. Es un buen piso para nosotros. No es fácil trabajar en equipos populares como Colón en situaciones límites, yo ya lo viví en 2014, donde pasamos diferentes tormentas. Nosotros estamos para pensar y trabajar. Nunca pensé que esto iba a ser fácil. Estoy feliz y contento de lo que estamos haciendo, el equipo está encontrando una identidad, con el esfuerzo como bandera, cuando se tranquilice el pie lo tiene. Pero nos está costando, recuperamos a Esparza y Aliendro, tenemos el inconveniente de Bernardi, son jugadores que a la solidez le agregan rebeldía. Tenemos que estar tranquilos y confiados que vamos a salir".

En cuanto al desempeño ofensivo de su equipo: "En los últimos tres partidos creamos más situaciones que el rival, ante Banfield, en Varela donde le dimos la posesión a Defensa y las situaciones fueron mejores las nuestras. Hoy pasó lo mismo. Enfrentamos a un rival que llegaba con un gran estado de ánimo, ya que venía de ganar un clásico histórico con nueve jugadores, y no vi una diferencia entre los equipos. Racing es un equipo de posesión y traslado, nosotros cerramos los espacios y somos más verticales. Son estilos, formas y características que marcan al equipo. Nos tenemos que ir soltando".

En el final habló del momento que está tendiendo el Pulga Rodríguez: "Hizo un partido muy bueno, en el primer tiempo tuvo una situación clara que se generó por su capacidad. En el segundo tiempo no pudo cerrar una buena jugada que hicimos por la izquierda. Hay que darle tranquilidad, ya que tiene una dilatada trayectoria para dilapidarlo. Estos jugadores cuando aparecen demuestran toda su jerarquía y cuando no lo hacen se encienden las alarmas, pero confío mucho en él".

