Unión se quedó sin nada en el final del partido

Por Guillermo Schmidt

Tarde noche para el olvido para Unión. Por la derrota, ante uno de los equipos más débiles de la Superliga, pero también por el rendimiento. El equipo de Madelón fue una sombra y estuvo muy lejos del rendimiento que había mostrado en los últimos dos cotejos, ante Atlético Mineiro y ante River.

El nivel futbolístico del primer tiempo fue muy pobre en general. Los dos equipos se neutralizaron y casi no inquietaron a los arqueros. Sin embargo esa etapa tuvo una incidencia que sería fundamental para el desarrollo del juego. En los segundos finales, Waler Bou fue a buscar un centro con su pierna elevada y golpeó al arquero, que también iba en busca de la pelota. Trucco no dudó y expulsó al delantero rojiblanco, en una decisión que no admite discusiones.

Con un jugador más, necesitado de puntos en la lucha por la permanencia, Patronato salió decidido a buscar el triunfo en el segundo tiempo. Y, a los 10 minutos del segundo tiempo, el local ya había acumulado un par de situaciones muy claras para ponerse en ventaja. En la primera Sebastián Moyano tapó ante la definición de Fernando Luna, que llegó mano a mano en una contra; en la segunda Cristian Tarragona cabeceó solo frente arco, pero su remate se fue desviado.

Los paranaenses siguieron buscando y volvieron a estar muy cerca. A los 17 y 18 minutos, Tarragona volvió a tener la posibilidad de convertir, pero sus remates dieron en el travesaño. A esa altura, los rojinegros merecían largamente el triunfo.

Unión solo se aproximó al arco un par de veces en esa segunda etapa, con remates de Milo y de Troyansky. Más allá de esas jugadas aisladas, el tatengue casi no se acercó al área rival y solo se dedicó a defenderse.

A los 28 y a los 29 minutos, Moyano volvió a salvar a Union, primero ante un remate de Lautaro Comas y luego ante un cabezazo de Gabriel Ávalos. A esa altura el arquero rojiblanco era la gran figura del partido.

A los 39 minutos, el paraguayo Ávalos la bajó se cabeza y dejó al uruguayo Silveira, que había ingresado un rato antes, de cara al gol, pero otra vez apareció Moyano.

Y cuando parecía que el Patrón no podría quebrar el cero, Hugo Silveira tuvo su revancha y no falló. A los 43 minutos, tras un centro desde la derecha, Marín bajó la pelota de cabeza al medio del área y el moreno la empujó al gol. Llegó sobre el final, pero el tanto puso justicia en el marcador y decretó el triunfo para el equipo que había acumulado los merecimientos suficientes para llevarse los tres puntos.

Para Unión es la tercera derrota consecutiva en la Superliga. Una racha negativa que, por el momento no preocupa, porque el equipo de Madelon viene de tener rendimientos muy altos. Ahora, el rojiblanco pondrá la cabeza en Atlético Mineiro, su rival del próximo jueves, por Copa Sudamericana.