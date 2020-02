Clemente: “Hay que tener planificación estratégica, no correr detrás de los problemas”

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional (FIDR), Carlos Clemente, expresó su preocupación por la situación de “abandono total” que presenta la ciudad y se refirió, de manera particular, a una serie de reclamos de comerciantes de Avenida Luján.



“La semana pasada mantuvimos una reunión con el presidente de la Asociación de Comerciantes de Avenida Luján y nos trasladaron sus inquietudes. Una de las preocupaciones más grandes tiene que ver con los socavones que hay en las bocas de tormenta, que se dan casi todas las ochavas”, explicó.



Clemente aclaró que “los vecinos de los barrios más alejados del centro son quienes más padecen el estado de abandono total que afecta a Santo Tomé y permanentemente nos ocupamos de transmitir sus reclamos en busca de soluciones”. Pero aclaró que “el sector comercial de nuestra ciudad viene siendo muy castigado en los últimos años y también necesita atención”.



En ese sentido, recordó que desde el Foro de Integración y Desarrollo Regional, se plantearon propuestas para la remodelación integral de las avenidas 7 de marzo y Luján. “Es un proyecto que consideramos fundamental, no solo para cambiar la cara de la ciudad, sino para impulsar al sector comercial”, explicó.



Volviendo al problema planteado por los comerciantes de Avenida Luján, mencionó que otras de las dificultades se plantean los días de lluvias. “Por la falta de mantenimiento de desagües y bocas de tormenta, las dársenas de estacionamiento se inundan por completo e incluso se producen anegamientos en algunos sectores de la calzada”.



“Todo esto no solo queda feo para la vista, sino que pone en riesgo la integridad física de las personas, ya sean peatones, ciclistas, motociclistas e incluso automovilistas; y perjudica a los comerciantes”.



“Momento crítico”



Para Clemente, la situación de las avenidas es una muestra del estado actual de Santo Tomé. “Cualquiera que no sea de la ciudad y esté de paso, ve el estado de las avenidas y puede imaginarse como están los barrios. Evidentemente, si el Municipio no tiene capacidad de dar respuesta a estas situaciones en las calles troncales, mucho menos lo va a hacer en los barrios. La ciudad está atravesando un momento crítico”.



“Ni siquiera tenemos limpieza; es cierto que todos tenemos que colaborar porque el Estado somos todos, pero quienes están en el gobierno ahora tienen que ocuparse de gobernar, ya no estamos en campaña electoral”, manifestó el dirigente político.



Sobre la misma línea, Clemente sugirió que “para resolver los problemas de la ciudad hay que tener planificación estratégica, no correr detrás de los problemas”.



“Nosotros hemos presentado infinidad de notas con pedidos y con propuestas; pusimos y ponemos a disposición nuestros equipos técnicos. Pero, al igual que los vecinos, no somos escuchados”, finalizó.