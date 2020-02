El obrero fallecido cayó de un primer piso y denuncian que la ambulancia tardó 40 minutos

Por Santotomealdia

El accidente laboral que se cobró la vida de un trabajador de la construcción ocurrió ayer a las 10.30 de la mañana, en el inmueble ubicado en calle 12 de Septiembre 2324. La víctima fue identificada como Oscar Silva, con domicilio en nuestra ciudad, y tenía 59 años.

El hombre estaba trabajando en la construcción de departamentos, junto a su hijo Alejandro, cuando perdió el equilibrio, cayó desde la loza del primer piso y golpeó contra el piso. Según aseguró una vecina, la ambulancia que lo trasladó al hospital Cullen llegó aproximadamente a las 11.10 de la mañana, unos cuarenta minutos después del incidente.

Silva llegó con vida al Cullen, pero murió poco después. "Se lo reanimó y a los pocos minutos fallece. Tenía politraumatismos graves y múltiples fracturas", indicaron a Santototmealdia desde el centro de salud provincial.

"No sabemos si se podría haber salvado"

Esta mañana, una vecina de la misma cuadra donde ocurrió el accidente habló con Santotomealdía. Además de expresar su dolor por lo sucedido, no ocultó su indignación por la demora del servicio de emergencia. "La ambulancia demoró cuarenta minutos en llegar. No sabemos si se podría haber salvado si llegaba antes".

Según reveló la vecina, el hijo de Oscar Silva le pidió a ella que llamara al 107. "-Mi papá se cayó, llamá a la ambulancia, me dijo".

"Me acerco y lo veo tirado en el piso y veo un charco de sangre", señaló la mujer. Y agregó que le fue imposible comunicarse con el servicio de emergencias médicas. "Ni yo, ni todos los que estábamos acá, incluso la propia policía que pasó e intentó comunicarse con el 107, pudimos hacerlo. "La ambulancia que vino, vino del aeropuerto", añadió.

Los detalles del accidente

Según la mujer, al momento de la caída, el hombre de 59 años estaba acomodando arena en el primer piso. "Estaba juntando la arena y pierde la estabilidad, se da vuelta y cae de espalda. El hijo estaba abajo", señaló.

"No estaba trabajando en gran altura, estaba en el primer piso", insistió la mujer. "No sé qué medidas de seguridad podían corresponder (si el hombre hubiese tenido casco, probablemente se podría haber atenuado el impacto) y no sé si los dueños de la casa son los que tienen que controlar que eso ocurra", manifestó a continuación.