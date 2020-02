La madre de Fernando Báez Sosa convocó a una marcha en el Congreso

"Esta semana me trajeron la valija de mi hijo. No es fácil sacar toda la ropa, olía las remeras y me tiraba arriba ¿por qué le hicieron esto a mi hijo?". Quebrada por el dolor, Graciela, la madre de Fernando Báez Sosa, habló desde la puerta de su casa donde convocó a una marcha para la semana que viene a la puerta del Congreso.

Acompañada por su pareja, Silvino, y por Julieta, la novia de Fernando, la mujer pidió que se haga justicia por su hijo, aunque prefirió no hablar sobre la causa ni nada relacionado a la investigación.

"No tengo el valor para mirar la tele ni escuchar radio. Nos informamos de todo a través de los abogados. Confío en que se hará justicia, recién ese día mi corazón estará tranquilo", dijo.

Consultada por qué sería para ella la Justicia, Graciela agregó: "Que paguen, que paguen lo que le hicieron a mi hijo". Luego pidió que todos puedan acompañarla el próximo martes 18 de febrero a las 18 horas, fecha en que se cumple un mes del asesinato de Fernando,donde se movilizarán hasta la puerta del Congreso de la Nación.

"Espero la concurrencia de toda la gente, que no me abandonen", dijo y más tarde contó cómo vive por estas horas: "Tengo el apoyo de todo el mundo. La gente me envía cartas, flores, rosarios, me traen de todo. Estoy pasando momento muy dificil".

Graciela también se tomó un instante para leer una carta que sirvió como convocatoria para la manifestación. "La violencia es un flagelo que arrasa y destruye sin distinción alguna. No hay religión, clase social, nacionalidad, raza o edad que la frene.

"Por eso tenemos que decir BASTA de VIOLENCIA, con energía y decisión para que se escuche en cada rincón de la Argentina".

"El martes 18 de febrero a las 18 hs. vamos a pedir JUSTICIA por FERNANDO, asesinado brutalmente en Villa Gesell, y por todas las víctimas de violencia. Nos convocaremos en el Congreso Nacional, en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos".

"Que nuestro mensaje llegue a cada familia y a cada ciudadano que quiera sumarse en esta campaña de condena a la violencia".

Fuente: Noticias Argentinas y Clarín