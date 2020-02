Unión le ganó 3 a 0 a Atlético Mineiro y viajará tranquilo a Brasil

Cuando el partido se terminaba, seguramente más de un hincha de Unión pensó que podían ser cuatro goles de diferencia. Y era cierto, aunque eso no llegaba a generar un sabor amargo. Pero cuando Jesús Valenzuela marcó penal para el Mineiro, a un minuto del final, un témpano de hielo pareció caer en el 15 de Abril. No era posible que del casi 4-0 pasara al 3-1. Y no fue: Moyano atajó el penal y volvió a desatar la euforia en el estadio. El remate desde los doce pasos fallado por Allan sirvió para que todo Unión le dé al triunfo el valor que merecía; el valor de uno de las victorias más importantes en la historia del club.

El partido comenzó de manera inmejorable para el equipo de Madelón, que se puso en ventaja a los 4 minutos, cuando Walter Bou resolvió de manera perfecta luego de recibir un lateral en el vértice del área chica, al girar y rematar cruzado.

En la primera parete del juego, Mineiro aparecía como un equipo que trataba bien la pelota. Unión, casi sin posesión, comenzaría a mostrar que era capaz de lastimar cada vez que arrimara el balón al área del equipo brasilero. Así, en dos o tres ocasiones estuvo cerca de marcar el segundo.

Pero el 2 a 0 llegó recién sobre el final de la primera etapa, en un contragolpe brillante de Unión: Bou habilitó a Cabrera, que ingresó al área por derecha y sacó un remate potente y alto, inatajable para Michael. La diferencia estaba bien. Para ese entonces, el equipo de Dudamel había dejado en evidencia que, más allá de las buenas intenciones a la hora de administrar la pelota, casi nunca cerraba las jugadas con remates al arco. Además, el Mineiro mostraba serias falencias defensivas.

No hace falta ser adivino para saber que Madelón entendió que el partido estaba a pedir de Unión y que, para aprovecharlo, tenía que seguir atacando. El equipo rojiblanco salió decidido a ampliar la diferencia y rápidamente llegó el tercero. A los 7 minutos Carabajal aprovechó las ventajas de una defensa que marcó en línea, recibió una pelota cruzada y, al quedar mano a mano, definió cruzado sobre la salida del arquero.

El partido de ida estaba liquidado, pero quedaba mucho por delante. Unión bajó la intensidad y entendió que también era importante mantener el cero en su arco. Por eso bajó la intensidad y el partido se volvió algo aburrido.

Atlético Mineiro solo se aproximó con algunos remates de larga distancia. El Tatengue, cada vez que se lo proponía, estaba cerca de ampliar la ventaja. La más clara para llegar al cuarto estuvo en los pies de Jalil Elías, que recibió desde la izquierda y tuvo “un penal a la carrera”, con el arquero desacomodado; pero remató desviado.

Después de la jugada de Elías llegó el penal atajado por Moyano y, luego, solo hubo tiempo para un tiro libre desde la media luna del área, que le dio a los de Madelón una última posibilidad de marcar el cuarto.

Fue 3 a 0 y está más que bien. ¿La serie se cerraba con un cuarto gol? Puede ser, pero el desarrollo del partido dejó en claro que tendrá que mejorar demasiado Mineiro -y empeorar otro tanto Unión- para revertir el destino que, esta noche, dejó al equipo de Madelón a un paso de la segunda ronda.