Madelón palpitó el duelo ante el Mineiro: "No hay nada más lindo que salir a ganar"

Unión tendrá este jueves su segunda participación en un torneo internacional. Nuevamente jugará la Copa Sudamericana, nada más y nada menos que ante el Atlético Mineiro de Belo Horizonte.

Antes del partidoo y como es una norma y costumbre de la Conmebol, el entrenador de Unión, Leo Madelón habló con conferencia de prensa.

Las primeras palabras del estratega tatengue fueron: "Estamos muy positivos, entrenamos muy bien, a full, pensando en el partido de mañana, el equipo con Argentinos hizo un buen partido, con Estudiantes también hasta el gol, la formación la vamos a confirmar mañana porque vamos a analizar al Mineiro, cuántos volantes ponen, posiblemente cambiemos de estrategia".

Luego dijo: "Orgullosos de representar a Unión, el hincha me imagino que también, el vestuario está contento, nos toca un equipo grande, es lindo, no se nos cruza por la cabeza no pasar, Mineiro tiene un técnico que conoce el fútbol argentino, nos vienen estudiando. Vamos a hacer un partido completo, esperemos que nos salga bien, hicimos mucho entrenamiento visual, con clases teóricas, que el hincha esté tranquilo".

Sobre el histórico Atlético Mineiro, el entrenador expresó: "Es un grande, un equipo con historia, nos van a ceder terreno en algún momento, es todo difícil. Defender bien es importante, a Vélez le costó una enormidad. Está todo muy parejo, conocemos a Mineiro muy bien, lo vimos con Uberlandia y Coimbra, no es un buen parámetro porque es un torneo regional inferior a los dos partidos que jugamos nosotros. Nos jugamos cosas lindas".

"Sabemos que vamos a enfrentar a un rival con jugadores llenos de recursos, si lo dejamos actuar nos van a complicar. Mineiro trabaja con un sistema 4-3-3 en estos partidos, se meten los extremos, triangulan mucho, los marcadores de punta pasan mucho al ataque. Maicon o Patrick son importantes, un entrenador que salió de un país con problemas que llegó a Brasil para crecer, ellos nos están scouteando mucho, va a ser un partido de mucho temple y actitut, después vemos si tengo razón o me equivoqué".

"Si nos llenamos de precauciones le damos mucha importancia al rival, Unión logró prestigio en esta última etapa. Vamos a hacerlo valer, queremos imponernos acá y si podemos hacerlo afuera mejor, no hay nada más lindo que salir a ganar. Si tenemos que salir a ganar otra vez, no está prohibido soñar y pensar en grande, es gratis y lo vamos a utilizar", agregó el DT.

Fuente: LT9