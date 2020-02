Florencia González reconoció "Pipi", el vecino que reparó la fuente de la costanera

Este martes, la concejal de Juntos por el Cambio Florencia González se acercó a la casa de Raúl "Pipi" Vega, el vecino que reparó la fuente ubicada en la costanera, que había sido vandalizada semanas atrás. "Esta visita tiene el objetivo de visibilizar acciones como la de Pipi, que tienen que ver con el compromiso que debemos tener todos con nuestra ciudad. Muchas veces tienen más repercusión la vandalización, los robos, las roturas en los espacios públicos, que actitudes como la de este vecino que deben ser un ejemplo para todos", dijo la edil.

En tanto Pipi contó: "Fui a hacer un trabajo ahí cerquita y ví la fuente apagada. Le pregunté a mi amigo Elvio que pasaba y me explicó que la habían roto. Le dije ¿querés que la ponga en funcionamiento? El sábado fui a las 9 y la reparamos". Con relación a quienes protagonizan hechos de vandalismo, Pipi dijo: "Me da lástima porque todos somos criados en Santo Tomé y romper algo en el espacio público es un costo grande y hoy el dinero no le sobra a nadie. Que rompan focos y cosas genera gasto, dinero y tiempo. Por eso a veces hay que dar una mano".

La buena acción de Pipi fue replicada por su amigo Elvio en redes sociales y eso provocó que decenas de personas lo llamen para ofrecerle trabajo. "Fue un gesto que a lo mejor para Pipi puede ser pequeño, pero para la ciudad es enorme y lo que generó es muy lindo", finalizó Florencia González.

Fuente: Prensa Florencia González