Brian Fernández, en TyC Sports: "Me apuntaron con una pistola en la cabeza"

El delantero de Colón Brian Fernández no se presentó al entrenamiento de esta mañana debido a que fue víctima de un asalto a mano armada en barrio El Pozo.

En una entrevista telefónica con el noticiero Sportia, del canal TyC Sports, también reconoció que el inconveniente familiar que no le permitió entrenar con normalidad hace dos semanas fue un conflicto con su padre, hincha de Unión.

“Me robaron un rolex, pero a mí no me pasó nada”, contó Fernández en el comienzo de la nota, a media mañana de este martes. “Fue en el barrio El Pozo, fui a buscar a una chica y cuando me quise ir me agarraron unos chicos”, agregó

El delantero reveló que los sujetos que le robaron lo amenazaron, haciendo referencia a un video que se viralizó hace algunas semanas atrás. “Me dijo: -¿Vos sos Brian el que manda en Santa Fe?; y me apuntó con una pistola en la cabeza y me sacó el reloj. Obviamente que me asusté, me subí a la camioneta y me quise ir”.

“Cuando me quise ir me tiraron un ladrillo en la camioneta”, añadió

“Fue hoy a la mañana”, aclaró Brian Fernández a continuación. Y contó que por ese motivo no fue al entrenamiento.

“La verdad es que me asusté un poco. No los conocía, eran hinchas de Unión”, mencionó.

Más adelante, consultado por la situación que no le permitió entrenar durante varios días en la previa del reinicio de la Superliga, el futbolista reconoció que fue por un conflicto con su padre. “Es medio difícil esa situación. Es una cosa que es de familia. Que te amenacen de esa manera es algo muy loco, más viniendo de un padre. El conflicto es por la camiseta”, resumió.