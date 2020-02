Cristina denunció que el Gobierno macrista utilizó "grupos de tareas" para perseguirla

La vicepresidenta Cristina Kirchner realizó dos presentaciones ante la Justicia y la AFIP en las que denuncia la creación de grupos de tareas por parte del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, con los que se articuló una "feroz e inédita campaña de persecución" en contra de su persona y su familia.

La actual presidenta en ejercicio, por encontrarse ausente en su gira europea el presidente Alberto Fernández, presentó sendos escritos ante el Juzgado Federal de Río Gallegos y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

En su página web, Cristina Kirchner señaló que a partir de la llegada de Mauricio Macri al poder, en 2015, de "se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA, etc…)".

En su sitio web oficial, la ex mandataria publicó una nota titulada "Para los que todavía no creen y para los que aún no se enteraron", en donde da detalles sobre los hechos y permite acceder a las presentaciones realizadas en la Justicia y en la AFIP. El texto dice lo siguiente:

Para los que todavía no creen en la existencia del Lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos…

Para los que aún no se enteraron que a partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno, el 10 diciembre del 2015, se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA, etc…) que articularon una feroz e inédita campaña de persecución contra mi persona y mi familia…

Para todos ellos, les dejo dos escritos en archivo adjunto. Uno que se presentó esta mañana ante el Juez Federal de Rio Gallegos. El otro, fue presentado también esta mañana ante la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Lic. Mercedes Marcó del Pont.

En ambos escritos se demuestra la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que en coordinación con sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mí persona… Una perlita: al “procedimiento” clandestino lo iniciaron el 26 de octubre del 2017, cuatro días después de ser electa senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Aunque sean un poco extensos, leanlos… Vale la pena.

Ver presentación ante la Justicia

Ver presentación ante la AFIP

Fuente: Noticias Argentinas y CFKArgentina.com