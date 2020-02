Osella: “No sé si merecíamos ganar, pero sí no perder”

Luego de dura derrota de Colón ante Banfield por 1-0 el DT Diego Osella habló en conferencia de prensa y reconoció que el equipo está “en una posición incómoda”.

“Duele mucho por la situación en que nos encontramos, por el desarrollo del partido. Si bien lo que generábamos no era en abundancia, el partido estaba controlado, con un Banfield buscando que nosotros no ganemos”, manifestó el entrenador, en el comienzo de la conferencia de prensa.

A continuación, Osella señaló: “Terminamos perdiendo un partido que no sé si merecíamos ganar, pero sí no perder. El análisis está de más. Hace mucho tiempo que no gana Colón y todo lo que analicemos puede sonar a excusa o puede que no sirva de nada”.

“Era sabido que por una cuestión de necesidad íbamos a llevar a Banfield al campo de ellos. Creo que no merecíamos perder el partido, pero lo perdimos y de poco vale no merecerlo en esta situación”, agregó.

Más adelante, el DT rojinegro afirmo: “Yo no puedo hacer un análisis muy minucioso para entender la derrota, perdimos. Estamos en una posición incómoda y hay que hacerse cargo. Y hay que comenzar a mostrar otra cosa”.

Sobre la diferencia del partido, dijo: “Nos hicieron un gol con ocho jugadores detrás de la línea del balón, hay cosas que no se pueden explicar”.

“Nos cuesta convertir y se desmorona lo bueno que pueda hacer el equipo, por el resultado. Hoy, dentro de un partido con posturas bien marcadas, Colón tomó la iniciativa y tuvo algunas situaciones”, concluyó.