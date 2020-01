"Los vecinos quieren una solución concreta a sus problemas y el municipio tiene la obligación de resolverlos"

Luego de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, donde entre otros temas se trató la eximición del pago de la tasa de agua a quienes viven en el complejo Loyola, la concejal de Juntos por el Cambio Florencia González señaló: "Es una ayuda para las familias que viven en este barrio y por eso lo propusimos, pero no es suficiente cuando de derechos esenciales se trata".

En la misma línea la edil indicó: "Desde la primer reunión que mantuvimos con los vecinos y los funcionarios en el Concejo planteamos que era injusto que sigan pagando por un servicio que no tenían. Por eso el 16 de enero ingresamos un proyecto de ordenanza en este sentido. Nos parece justo que el Ejecutivo haya escuchado el reclamo de los vecinos y los planteos que realizamos; y no minimice la importancia del tema". La edil de Juntos por el Cambio dijo además que "era necesario que el Concejo trate estos temas que son importantes para los vecinos y que no pueden esperar hasta el 10 de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias".

En la misma sesión, se acercaron vecinos de diferentes barrios que minutos antes se habían manifestado frente al Municipio. "Todos debemos escuchar lo que nos exigen los vecinos y es una respuesta concreta a sus problemas. Pero quien realmente debe hacerse cargo es el municipio que tiene las herramientas para hacerlo. Los vecinos son los que nos ponen en los lugares legislativos y de gestión en los que estamos y debemos respetar y honrar con nuestro trabajo esa confianza", agregó Florencia González.

Finalmente, la concejal de Juntos por el Cambio se comprometió a usar todas las herramientas que le da su función legislativa para atender con celeridad las preocupaciones de los vecinos. "Vamos a acompañar los reclamos, modificar las ordenanzas que haya que modificar, controlar y exigir el cumplimiento de las obligaciones del ejecutivo", afirmó.

Fuente: Prensa Florencia González