Perotti recibió a la ministra de Seguridad de la Nación

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, junto al ministro de Seguridad, Marcelo Sain, recibieron este jueves a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en la sede de la cartera de seguridad en la capital provincial.

En el marco del trabajo conjunto y articulado que Santa Fe y la Nación llevan adelante en materia de seguridad, Perotti destacó que resulta clave “tener la coordinación de las fuerzas federales con la policía de la provincia. Ese trabajo nos tiene que permitir que los tres niveles del Estado – Nación, provincia y municipio – estén trabajando juntos y darle la trascendencia que tiene sin escatimar los esfuerzos a fin de encausar esta situación”.

“Para nosotros que la Nación haya asumido que Argentina no puede permitirse estos niveles de violencia, de avance del narcotráfico y sus consecuencias, es central. El territorio nacional no merece ni debe tener ninguna expresión como la que está dando y hay que combatirlo juntos”, agregó.

“La clave es coordinar los esfuerzos”, subrayó el primer mandatario provincial. Y en ese sentido, afirmó que “existen muchos efectivos desplegados sin coordinar. No nos sirve contar con dos patrulleros que no saben por qué zona pasar, o que el Municipio tenga personal caminando en lugares donde no tienen el respaldo de los móviles policiales para actuar en la urgencia”.

“Todos los santafesinos tenemos que sentir que los esfuerzos van en la misma dirección y que ninguno de los sectores del Estado sienta que tiene que salir a salvarse como pueda, como hasta ahora muchos municipios y comunas han tenido que hacer. Esos esfuerzos de la comunidad se deben cuidar y respetar, al mismo tiempo que darnos mejores resultados”.

Por su parte, la ministra Frederic consideró al encuentro como “altamente positivo”. Es un paso más en un trabajo continuado que venimos haciendo desde hace más de un mes, que se selló con el convenio que creó la mesa de enlace conjunta donde están las fuerzas federales colaborando con las fuerzas provinciales, bajo la dirección de los ministerios de Seguridad de la provincia de Santa Fe y de la Nación”, agregó. Y consideró que “la población, en cualquier sector social, tiene que sentirse segura”.

Finalmente, el ministro Sain afirmó que “desde hace un mes y medio se trabaja en el despliegue de Fuerzas Federales en la provincia, también en la consolidación de un bloque de información que nos permita llevar adelante una serie de procedimientos, no solo en prevención sino también en investigación criminal. Tenemos una visión que primero hay que conocer el delito y después ver como intervenimos”.

De la reunión participaron el Jefe de la policía de la provincia, Victor Sarnaglia; el Subjefe de la Policía de la provincia, Martín Musuruana; la Jefa de Gabinete del ministerio de Seguridad, María Cecilia Rodríguez; el Secretario de Seguridad y de Política Criminal, Eduardo Villalba; el Subsecretario de Intervención Federal, Luis Morales; la Subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia La Ruffa; el Director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinsky; el Prefecto Nacional Naval, Mario Farinón y el Jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández.

Fuente: Gobierno de la Provincia