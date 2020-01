Pichetto dijo que Macri "tiene que mantener un silencio prudente"

El ex senador Miguel Ángel Pichetto consideró que el ex presidente Mauricio Macri "tiene que mantener un silencio prudente" y señaló que no le pareció "mal" su designación en la Fundación FIFA.

"Macri tiene que mantener un silencio prudente por un tiempo. Creo que hay cosas de las que dijo que se tomaron de manera parcial y creo que en este momento hay mucha agresividad con él", sostuvo Pichetto al ser consultado sobre la reaparición del ex presidente en un encuentro con dirigentes políticos rionegrinos.

Sobre la designación de Macri en la Fundación FIFA, su ex compañero de fórmula consideró que el puesto está "relacionado al fútbol".

"Me parece interesante que él pueda canalizar su experiencia con el apoyo a actividades deportivas de jóvenes y de niños. A mí no me parece mal, es un mundo que él conoce, fue presidente de un club. No lo ponen en el Banco Mundial, sino en algo relacionado al fútbol", subrayó.

