Palo Oliver, sobre el gobierno provincial: “Construyen un relato que no se condice con la realidad”

El diputado provincial Fabián Palo Oliver salió al cruce de las declaraciones realizadas por el vocero del gobierno provincial Leonardo Ricciardino, respecto al adelanto de coparticpación solicitado a la Nación. “O no chequean la info (sic) o deliberadamente intentan seguir construyendo un relato que no condice con la realidad”, expresó el legislador del Frente Progresista, luego de señalar que “no es la primera vez que Ricciardino manifiesta situaciones omitiendo antecedentes”.

Las expresiones de Palo Oliver, que el ex intendente publicó en su cuenta de Twitter, surgieron porque el vocero del gobierno había expresado que “como no ocurre desde 1989, la provincia de Santa Fe pidió un anticipo de coparticipación de 2.500 millones de pesos y la Nación lo otorgó. Para eso hay que ser muy claros con los números. Allí está la evidencia de la gravedad de la situación".

Como primera reacción, el diputado aclaró que "el adelanto de coparticipación es un instrumento corriente"; y señaló que "el gobierno provincial durante 2019 otorgó adelantos a muchos municipios y comunas de todos los colores políticos. A diciembre de 2019, más de $ 2.000 millones". En el mismo sentido, apunto que "en enero de 2016 el gobierno nacional otorgó un adelanto al gobierno santafesino, que devolvió entre marzo y abril de ese año".

"Resulta llamativo que el deudor adelante fondos al acreedor. O se tratará de un 'pago a cuenta' de la deuda que el gobierno nacional mantiene con Santa Fe?", manifestó a continuación. Y cerró diciendo: "Por último, no es la primera vez que Leo Ricciardino manifiesta situaciones omitiendo antecedente, o no chequean la info o deliberadamente intentan seguir construyendo un relato que no condice con la realidad".