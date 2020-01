Emilio Jatón convocó “a hacer de Santa Fe una ciudad de paz”

Santa Fe se sumó a los actos por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En el Paseo de los Justos entre las Naciones, el intendente Emilio Jatón participó de la ceremonia este lunes por la tarde, junto con el gobernador Omar Perotti y la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

El encuentro estuvo presidido, también, por el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) de Santa Fe, Horacio Roitman, y el presidente de la asociación cultural I. L. Peretz, Jaime Kessler.

En la ocasión, Jatón consideró que el Holocausto “es una herida que todavía sangra en nuestra historia” y afirmó que la tarea es “luchar contra el olvido, preservar la memoria, compartir esta historia con las nuevas generaciones una y otra vez. La consigna tiene que ser siempre no olvidar”. También destacó que “tenemos la responsabilidad de construir futuro todos los días”.

Haciendo alusión a la labor de la Municipalidad, el intendente resaltó que “en Santa Fe estamos trabajando por una cultura del encuentro, del diálogo, del respeto por el otro, por una ciudad más libre, más justa, más integrada y con más convivencia, en donde quepamos todos sin fragmentaciones”.

En su discurso, el intendente santafesino expresó que “en este 2020 tenemos una misión: devolver a la sociedad las posibilidades de vivir sin miedo, sin amenazas y sin violencia de ningún tipo. La respuesta está en fortalecer los valores, el respeto, y el cuidado del otro”. En ese sentido, definió que es fundamental crear condiciones que nos permitan construir una cultura de la paz, con oportunidades para todos y todas.

Emilio Jatón reflexionó que “como líderes políticos, sociales, religiosos y como comunidad tenemos que asumir definitivamente y, como una obligación ética, un compromiso de convivencia, la construcción compartida de una sociedad que nos integre a todos”. Y en el final, convocó “a hacer de Santa Fe una ciudad de paz”.

Construir valores

Por su parte, Omar Perotti dijo que “vivimos en una sociedad difícil y se dijeron cosas muy importantes y valiosas en cada una de las expresiones hoy aquí. Nadie nace ni democrático ni participativo ni solidario; nos vamos haciendo y eso depende de la sociedad, de la familia y de la educación. Y allí es donde tenemos que poner el esfuerzo para moldear una sociedad donde estos valores estén presentes”.

“Cada uno desde su mirada tiene que aportar a estos gestos, como el de estos días pasados, de los credos orando por la paz”, dijo el gobernador. Agregó que “una sociedad garantiza la paz cuando da posibilidades de trabajo, de educación, cuando cada joven siente que hay oportunidad y progreso”, remarcó Perotti. Y terminó diciendo que “por eso hoy y siempre memoria, verdad y justicia”.

Recordar para no repetir

Por su parte, Roitman recordó a las víctimas del Holocausto, destacó las políticas actuales para prevenir actos de genocidio futuros e hizo mención a la labor que realiza DAIA filial Santa Fe con los gobiernos local y provincial, e instituciones de la sociedad civil. “Recordar y conocer juegan un papel fundamental para evitar que hechos aberrantes como el que hoy conmemoramos vuelvan a repetirse. No debemos ni podemos bajar los brazos para mantener viva la memoria de la shoá, honrar a las víctimas y a los sobrevivientes”, dijo.

Luego del encendido de las velas para recordar a las víctimas del Holocausto, Kessler en su discurso destacó que “nosotros hoy recordamos a nuestros hermanos, pero junto con ellos recordamos a nuestros hermanos que no son judíos y que han sufrido y sufren la persecución, el racismo, la xenofobia, el asesinato. Por eso nosotros hoy estamos acá contentos de compartir con los compañeros de la DAIA y de la civilidad política santafesina porque muestra un compromiso no solo formal sino de pensar en una sociedad más justa, que es la que nos puede permitir que estas cosas no se repitan”.

Presencias

Del acto participaron el senador nacional Roberto Mirabella; el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia, Esteban Borgonovo; diputados, concejales y demás autoridades.

También hubo representantes de distintas fuerzas políticas y de otras instituciones religiosas, como Axel Arguinchona y Iosi Przepiorka.

Fuente: Municipalidad de Santa Fe