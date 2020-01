Los concejales coinciden en que es “un gesto” con la sociedad

Los concejales de nuestra ciudad aprobarán en sesión extraordinaria un decreto que congelará sus sueldos, y el de todo el personal político del Concejo, por los próximos seis meses.

Si bien todavía no se definió la fecha en la que se realizará la sesión, el asunto ya fue discutido y consensuado por la totalidad de los legisladores.

Más allá del unánime acuerdo para sancionar el congelamiento de salarios, el tema generó una fuerte discusión puertas adentro del Concejo, principalmente por las formas de comunicar la medida.

Consenso general

Este sábado, Santotomealdía consultó a todos los ediles al respecto y todos coincidieron en mencionar que será “un gesto”, ante la situación de crisis que atraviesa la sociedad en general.

Mity Reutemann, de Juntos por el cambio, dijo que está “totalmente a favor del congelamiento, aunque es una medida que no alcanza a mitigar las reales necesidades, pero no deja de ser un gesto de consideración hacia la ciudadanía, más que de solidaridad”.

“Hace meses lo vengo planteando; y no solo eso, sino también la baja en nuestros sueldos de concejales. Yo creo que el argentino en general, y el santotomesino en particular, en realidad no quieren muestras solidarias de los que más poseen. Lo que quieren es igualdad de oportunidades, reivindicación de derechos, fuentes genuinas de trabajo, dignidad”, agregó.

A continuación, la concejal de Juntos por el Cambio, expresó: “Tenemos que dejar de ser hipócritas todos los funcionarios políticos y adoptemos esta iniciativa de congelar los sueldos, de modo que se note que no somos un cúmulo de insensibles e inútiles. De una vez por todas, mostremos que somos argentinos que de verdad quieren sacar adelante al país”

Rodrigo Alvizo, por su parte, aseguró que “en el mismo sentido de lo que ocurrió a nivel nacional, y a nivel provincial, con lo que dispuso el gobernador Perotti, entendemos que no podemos quedar al margen de esto.

“Por eso proponemos, con otros concejales, seguir este tipo de medidas, entendiendo la situación económico del país, de la provincia y del Municipio”, añadió el concejal del PJ.

“Cuando hablamos de solidaridad, es importante entender que la solidaridad debe empezar por uno y este es un gesto que queremos dar desde la política hacia la sociedad”, finalizó Alvizo.

Ángel Piaggio destacó que el tema que ya se había hablado con el Ejecutivo y valoró el un consenso general para aprobarlo. “Es un tema que tenía entidad propia”, sostuvo.

“Es una manera de darle respuestas a la gente, por eso trabajé para eso, todos hicieron su aporte y resignaron algunas cosas. Mi anhelo es que sea aprobado por unanimidad, no veo lugar para otras posibilidades”, declaró.

Críticas de la presidenta

En el mismo sentido que Piaggio, la presidenta del Concejo, Gabriela Solano resaltó que la medida ”ya estaba conversada” y destacó que “el Ejecutivo la puso en consideración hace un tiempo atrás”.

“La intendenta manifestó en su momento que pensaba congelar el sueldo de su gabinete y creía también que era necesario que lo hagamos nosotros”, agregó.

Luego, Solano volvió a destacar que el tema ya había sido consensuado en el Concejo y cuestionó a alguno de sus pares. “Me sorprende muchísimo la desesperación de algunos concejales por salir a decir que esto se va a realizar”.

En respuesta a la consulta de Santotomealdia, concluyó: “Es un gesto que uno le da a la sociedad, esto no va a solucionar los grandes problemas que tiene Santo Tomé. Falta mucho por hacer”.

Quien había anticipado la decisión de pedir la convocatoria a sesión extraordinaria fue Fernando Alí. El viernes, en una publicación en redes sociales, el concejal se mostró firmando la solicitud. “¡Debemos colaborar con la situación económica que atraviesa el municipio!”, exclamó.

En diálogo con Santotomealdia, Alí declaró: "por la situación que atraviesa el Municipio, debemos avanzar sobre un congelamiento de sueldos, no sólo de los concejales sino de la totalidad del personal político para colaborar con las finanzas del estado Municipal”.

“Estoy barajando la idea desde diciembre y me pone muy contento que mis colegas también estén de acuerdo", finalizó el ex futbolista.

“Saber interpretar la realidad”

Para Rey Leyes, concejal del PDP e integrante del interbloque del Frente Progresista, lo más importante es que “era algo consensuado entre los nueve concejales”.

“Obviamente, estoy de acuerdo en que se haga efectivo, atento a la coyuntura socio económica por la que atraviesa el país”, indicó a continuación.

“Nosotros como políticos somos los primeros que tenemos que saber interpretar esa realidad y estar cerca de los que más lo necesitan con gestos solidarios que tenemos que dar ante el ciudadano”, manifestó el rey Leyes.

Florencia González también habló de la “situación económica muy complicada, tanto para los vecinos como para el Municipío”.

“Nos parece importante que todos ayudemos en este momento. Por este motivo, creemos que es fundamental tener un Concejo activo y por eso llamamos a sesión extraordinaria”, agregó.

Para la edil de Juntos por el Cambio, “los vecinos no pueden esperar hasta el 10 de marzo para que tratemos temas que son importantes”.

Julián Ilchischen, concejal del PJ, manifestó: “Es una decisión colectiva, que se da en el marco de una situación de emergencia que vive nuestro país”.

“Después de cuatro años de constante achicamiento de la economía, de pérdida de poder adquisitivo y de capacidad de compra de la clase trabajadora y quienes menos tienen, son necesarias medidas para salir de esta situación”, agregó.

Luego, Ilchischen señaló: “El gobierno nacional puso en marcha un plan para mitigar el hambre que muchas familias están sufriendo. En todo ese contexto los legisladores nacionales y provinciales ya decidieron el congelamiento, lo mismo que el gobernador Omar Perotti”.

“Santo Tomé no es ajena a esa situación. Lo mínimo que espera la ciudadanía es que demostremos austeridad y esta es una de las medidas acorde a ello”, concluyó.