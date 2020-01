Madelón: “Estamos muy bien, no hay olor a despedida”

El DT de Unión Leonardo Madelón realizó declaraciones este jueves por la mañana, en una conferencia en la que no aceptó preguntas de la prensa.

"La experiencia me enseñó a sacar los problemas y dedicarme al trabajo. Cuando termina el trabajo me meto en los problemas", manifestó el entrenador. Y agregó: "Hicimos una pretemporada muy buena y el vestuario está muy bien".

Sobre el equipo, y de cara al partido de mañana por la noche ante Argentinos Juniors, explicó: "Vamos a hacer un buen partido contra el puntero, nos va a ir bien. Que el hincha de Unión esté tranquilo, tenemos un cuerpo técnico capacitado y logramos cosas muy lindas e importantes". Y agregó: "Mañana juega Unión, ni el entrenador ni los dirigentes ni la política".

Después, Madelón habló de la honestidad y remarcó: "Yo me siento tan bien y tan feliz y tan limpio, que no tengo que explicar cosas. Hicimos muy buenas campañas, consolidamos al equipo en primera y vendimos muchos jugadores". Y agregó: " No soy contador ni me corresponde ser dirigente".

Sobre los futbolistas que dejaron el equipo, declaró: “El club ya explicará la ida de los jugadores. Yo soy un tipo que vive el día a día y estoy esperando mañana que jugamos contra el puntero. Después reflexionaremos el fin de semana”.

Por último concluyó que “estamos muy bien, no hay olor a despedida y no hay nada que esconder, así que esperamos el partido de mañana y después se reflexionará”.

Fuente: El Litoral y LT9