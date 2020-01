Florencia Gonzáles acompaña el proyecto de Eco Botellas para que conformen una cooperativa

Este miércoles por la tarde, los integrantes de del proyecto Eco Botellas de nuestra ciudad, junto con la concejal de Juntos por el Cambio Florencia González, participaron de una primera reunión con María Rut Azerrad, directora de proyectos de investigación y extensión relacionados a la economía social y solidaria y docente de dicha cátedra en la Universidad Nacional del Litoral. El objetivo del encuentro fue avanzar hacia la conformación de una cooperativa.

"Eco Botellas es un emprendimiento que trabaja en el cuidado del ambiente, reciclando materiales plásticos con el objetivo de convertirlos en ladrillos plásticos. Es una tarea muy importante para el cuidado del ambiente la que realizan y por eso necesitan el acompañamiento de todos los espacios institucionales", afirmó Florencia González.

En la misma línea, la concejal contó: "Nos convertimos en nexo entre los jóvenes de Eco Botellas y un grupo extensionista de la UNL, para que tengan el asesoramiento necesario para convertirse en una cooperativa".

Florencia González anticipó que "además de acompañar el sueño de Eco Botellas de constituirse como cooperativa, vamos a apoyarlos en la formación para el tratamiento de los materiales reciclados y los derivados, con otro grupo de extensión de la Universidad Nacional del Litoral".

Compromiso y acompañamiento

A su turno, Eugenia Soria -integrante de Eco Botellas- dijo: "Algo está cambiando, hay gente que se está ocupando de este tipo de tareas cuando podría estar haciendo otras cosas. Valoramos muchísimo este compromiso y este esfuerzo, porque realmente está mostrando la voluntad de trabajar en conjunto, y no importa la época del año, sino el objetivo comunitario".

Por su parte, María Rut Azerrad de UNL afirmó que este tipo de iniciativas se sostienen por la idea misma y las ganas. En la misma línea sostuvo: "Lo que nos permite la red es darles contención, porque los primeros pasos son los más complicados; porque, si estarían dadas todas las condiciones, no estaríamos trabajando en estos temas. Nos gustan los desafíos y tenemos la responsabilidad de una sociedad mejor, de micro acciones, en la micro política”.

Una utopía que comienza a hacerse realidad

Son amigos preocupados por la contaminación y la tala de árboles, que se denominaron Eco Botellas Santo Tomé. Gracias al apoyo de los vecinos de la ciudad juntaron 1.000 botellas llenas de plásticos y las enviaron a Rosario al punto de acopio, con el objetivo de convertirlas en madera plástica.

La acción requiere un mínimo esfuerzo para la gente, pero es de gran aporte para nuestro ambiente: llenar una botella de plástico, con más plástico. Estas botellas finalmente se convierten en madera plástica y se logran dos objetivos muy importantes para nuestro ambiente: disminuir la contaminación de los plásticos y reducir la tala de árboles.

Los integrantes de Eco Botellas también organizaron charlas en escuelas, para concientizar y capacitar en la importancia de esta acción a docentes y alumnos. "Es muy valiosa la tarea que realizan y prácticamente a pulmón. Por eso nos parece importante acompañalos y apoyarlos en esta iniciativa, para que crezca y también se convierta en una posibilidad para ellos y para quienes quieran sumarse", dijo Florencia González.

Bolsas de supermercado, paquete de fideos, de turrones, de alfajores o papas fritas; se recuperan y se transforma en madera plástica. Con este material se puede fabricar desde mobiliario urbano como bancos, cestos de basura o juegos de plaza; hasta viviendas.

Además del importante aporte que realiza al ambiente la construcción de madera plástica, tiene otras cualidades: no se pudre, no se hincha, no tiene bichos y no absorbe humedad.

Fuente: Prensa Florencia González