Busatto: “El gobierno necesita herramientas para afrontar la problemática de la seguridad”

Esta mañana, se reunió en la Legislatura la Comisión de Seguridad Pública. La convocatoria no fue sólo para quienes integran dicha comisión, sino que se abrió además al resto de los integrantes de la Cámara Baja. Tras la reunión, el diputado Leandro Busatto, jefe del Bloque Justicialista, confirmó que saldrá un documento firmado por los presidentes de cada bloque, “con un compromiso de la Legislatura de abordar una temática legislativa que comprenda la seguridad, las causas y los efectos de la inseguridad, y le dé al Ejecutivo las herramientas necesarias para bajar los niveles de violencia en Santa Fe”.



Consultado sobre si dicha reunión tenía como propósito respaldar al Ministro de Seguridad, Marcelo Saín, respondió: “El apoyo a Sain tiene que ver con el Poder Ejecutivo y el gobierno. No vinimos a pedir un apoyo a Saín sino una serie de apoyos que le permitan al gobierno tener herramientas, algo que venimos diciendo hace ya más de un mes”.



En ese sentido, sostuvo que, si bien la seguridad debe ser abordada desde “una arista punitiva, también tiene una arista económica, social, inclusiva y territorial”. “No hay manera de desarmar los problemas estructurales de violencia sin paz social, y para eso necesitamos herramientas para incluir a los jovenes en el trabajo, más obra pública, infraestructura. Políticas sociales que el gobierno necesita llevar adelante, con una mayor presencia del Estado”, insistió.



“La emergencia en seguridad y la emergencia económica son dos caras de la misma moneda, no tiene que ver sólo con darle más poder al Ministro de Seguridad, sino también con darle más herramientas al Estado para llevar adelante distintas políticas sociales. Después veremos si esto se trata en una ley, o en dos o tres distintas. No vamos a hacer nada que atente contra el buen espiritu de la Legislatura, que se ha comprometido a trabajar sobre esto”, enfatizó.

Fuente: Prensa Leandro Busatto