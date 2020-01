Entre lágrimas, los padres del joven asesinado en Villa Gesell reclaman justicia: "Que la paguen los asesinos"

Entre lágrimas los padres de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que murió durante la madrugada del sábado por la salvaje golpiza que sufrió a la salida de un boliche en Villa Gesell, no pueden salir del dolor. Graciela Sosa y Silvino Báez exigen el esclarecimiento del crimen y que los responsables sean castigados. "Que la paguen los asesinos, que lo golpearon hasta matarlo", dijo la madre entre lágrimas, en la puerta de la funeraria donde velan a su hijo, en Caballito.

La mujer calificó como "lamentable e injusto" lo que hicieron con su único hijo, al que calificó como una persona buena, que estudiaba Derecho en la UBA y que quería cumplir su sueño de recibirse de abogado. "Era un chico bueno, sano, buen estudiante y estaba feliz. Estos asesinos le arruinaron la vida", afirmó.

Reclamó que la Justicia actúe y que "los asesinos la paguen". "Pido justicia para mi hijo, esto no tiene que quedar impune", exigió, en medio del dolor. Por el asesinato hay once rugbiers aprehendidos, que son mayores de edad y jugaban para el club Náutico Arsenal Zárate.

Mientras que el padre del joven destacó que el trabajo del fiscal Walter Mercuri, con el que hablaron y que les prometió que pondrá "todo su empeño" en esclarecer el caso. Dijo que espera que la investigación avance y pidió que la Justicia acompañe a la víctima.

Con fuertes críticas a los once rugbiers aprehendidos, dijo que "no tuvieron compasión" con el prójimo, en relación a su hijo, y que no siquiera "le dieron oportunidad para defenderse" de la feroz golpiza.

El crimen

El asesinato se produjo durante la madrugada del sábado frente a la discoteca Le Brique ubicada en avenida 3 y calle 102, donde se enfrentaron a golpes dos grupos de jóvenes que previamente habían sido expulsados del establecimiento por una riña.

Durante la pelea en la calle, Báez Sosa recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Luego fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital Illia de Villa Gesell donde los médicos intentaron reanimarlo, pero no lo consiguieron y murió.

Durante la mañana del sábado inicialmente detuvieron a diez jóvenes, que fueron identificados a través de las cámaras de seguridad del local como quienes participaron de la golpiza. Mientras que por la tarde detectaron a otro presunto partícipe de 21 años, que fue capturado en su casa de la zona norte del conurbano luego de huir de la ciudad balnearia.

Los sospechosos fueron identificados como Matías Franco Benicelli, de 20 años; Ayrton Michael Viollaz (20); Máximo Pablo Thomsen (20); Luciano Pertossi (18); Ciro Pertossi (19); Lucas Fidel Pertossi (20); Alejo Milanesi (20); Enzo Tomás Comelli (19); Juan Pedro Guarino (19); Blas Cinalli (18), y Pablo Ventura (21).

Fuente: Todo Noticias