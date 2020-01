Se cumplen cinco años de la muerte de Nisman

El domingo 18 de enero de 2015, Alberto Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, en su departamento del complejo Torres Le Parc, en el barrio de Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente se inició una investigación para determinar la causa de la muerte, en la cual hubo pericias que arrojan conclusiones contradictorias, sin que haya terminado la investigación.

Como fiscal de la justicia, Nisman había logrado notoriedad por su intervención en las causas vinculadas al atentado a la AMIA y como denunciante en la causa sobre el Memorándum de entendimiento Argentina-Irán. En esas causas Nisman procesó o acusó directamente al gobierno de Irán, a tres personas que se desempañaron como presidentes de la Nación (Carlos Menem, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri), así como otros altos funcionarios del Estado, el Poder Judicial, los servicios secretos, organizaciones judías y funcionarios iraníes, algunos de los cuales resultaron condenados en el juicio AMIA 2.

La investigación

La muerte del fiscal Alberto Nisman fue investigada inicialmente como "muerte dudosa", para determinar si fue un suicidio o un homicidio ​y la fiscal de la causa, Viviana Fein, dijo: "No hay testigos, ni vecinos que hayan podido aportar datos sobre lo ocurrido". El sábado 24 de enero de 2015, Fein informó que "el disparo fue a una distancia no mayor a un centímetro", al tiempo que dijo que "el arma fue apoyada sobre la sien" y que el hecho ocurrió "alrededor del mediodía del día domingo". Además, fue contundente con otra declaración, al afirmar: "no se infiere la participación de terceras personas".

En marzo de ese mismo año, varios peritos contratados por Arroyo Salgado -la ex mujer del fiscal- estudiaron las pruebas y sostuvieron que el cadáver presentaba golpes que demostrarían que alguien lo atacó, que el cuerpo fue movido después de muerto, que el disparo provenía de atrás y que Nisman agonizó porque no hubo espasmo cadavérico.

A mediados de diciembre de 2015, la jueza en lo penal Fabiana Palmaghini, que hasta entonces supervisaba la investigación, decidió asumirla personalmente, apartando a la fiscal Viviana Fein de esa función.

El arma encontrada y los custodios personales

La pistola hallada no pertenecía al fiscal, sino que estaba registrada a nombre de Diego Lagomarsino, un técnico en computadoras que estaba contratado en la fiscalía de Nisman, y que además compartía con este una cuenta bancaria en Estados Unidos, que dijo que el sábado por la tarde se la había prestado a pedido de Nisman, porque este no confiaba en la custodia que tenía.

La procuradora Alejandra Gils Carbó le había puesto más custodia a Nisman, debido amenazas que había recibido. Sin embargo, al momento de su muerte, ninguno de los custodios se encontraban en su lugar de trabajo. En sus declaraciones a la Justicia, los policías que lo custodiaban presentaron declaraciones contradictorias y antagónicas. A todos ellos se les abrió un sumario administrativo y dos de ellos fueron despedidos, sospechados de haber actuado con negligencia.

Autopsia

Durante la investigación realizada durante la gestión de la fiscal Fein (primer año) se realizaron varios estudios y pericias: autopsia, pericia médica, hematológica, de rastros de la deflagración, informáticas, químicas, etc.

Pocas horas después de hallado el cuerpo sin vida de Nisman, el mismo fue trasladado a la Morgue Judicial, dependiente del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, donde se realizó la autopsia entre las 9 de la mañana y el mediodía. El 20 de mayo de 2015 una junta integrada por 13 peritos (10 del Cuerpo Médico Forense, 2 de la Policía Federal y 1 perito de la defensa), presentó la pericia médica, luego de dos semanas de estudio y deliberación. El informe, de más de 200 fojas, deja constancia de los debates y conclusiones, así como de las diferencias entre los trece peritos firmantes y los dos peritos de la querella.

El informe del Cuerpo Médico Forense concluyó el momento de la muerte o Intervalo Post-Mórtem, fue "menor a 24 horas" en un sentido "amplio", y en un sentido "acotado" "entre 14 y 24 horas", desde que se realizó la autopsia en las primeras horas del lunes 19 de enero de 2015, es decir se produjo en algún momento entre la mañana del domingo y la mañana del lunes. Además, indicó que la causa de muerte se debió a un disparo que ingresó por el parietal derecho de su cabeza, dos centímetros arriba de la oreja; la bala quedó alojada dentro de la cabeza.

"El signo espasmo cadavérico" (el dedo índice de Nisman en su mano derecha, visiblemente contraído en posición de resorte) "asentado en el informe de autopsia estaba efectivamente presente, desde el comienzo del registro fílmico del cuerpo en el lugar del hecho y permaneció durante el examen cadavérico". Además, "Ninguna de las observaciones contenidas en los aspectos médico-legales del informe técnico elaborado por la querella, en forma individual o en conjunto, indican con certeza pericial médico legal que se haya tratado de un hecho homicida".

Pericias

Las primeras pericias realizadas dieron como resultado que no fueron encontrados restos de pólvora en su mano. En una segunda pericia mucho más exhaustiva, hecha con un estudio microscópico de barrido electrónico, tampoco se encontraron restos de pólvora en sus manos.

En junio de 2005 cuatro peritos de la Policía Federal, con presencia de los peritos de las partes, presentaron el informe pericial hematológico, sobre las muestras de sangre existentes en la escena. El informe concluyó que "no se encontraron rastros de la presencia de terceros ni de arrastre". La querella presentó un informe separado, en sobre cerrado, que incluyó una recreación computarizada del hecho y cuestionamientos a los peritos policiales.

Nueva pericia, en la justicia federal

En marzo de 2016, inmediatamente después de tomar declaración al ex espía Jaime Stiuso, la jueza Palmaghini se declaró incompetente y pasó la causa al fuero federal como había pedido la madre de las hijas de Nisman, Sandra Arroyo Salgado. Como la justicia federal no aceptó la resolución, intervino la Corte Suprema y el 20 de septiembre dispuso que la causa se investigara en el fuero federal y que la investigación quedara a cargo del Juzgado Federal N.º 10 a cargo del juez Julián Ercolini, quedando como fiscal Eduardo Taiano.​ Por su parte Fein, que ya había hecho antes los trámites, renunció el 18 de abril para jubilarse, cumpliendo su anuncio de que lo haría cuando terminara su actuación en la causa Nisman.

En abril de 2017, el fiscal Taiano dispuso realizar nuevamente las pericias médica y técnica, encomendándole la tarea a la Gendarmería Nacional.99​

A partir del 18 de agosto de 2017 algunos importantes medios de comunicación informaron que Gendarmería Nacional había finalizado la pericia médica y que la misma demostraba que Nisman había sido drogado y asesinado. La publicación mediática produjo un escándalo debido al hecho de que algunos medios de comunicación hubieran tenido acceso a los resultados de la pericia, antes que el juez y las partes, obligando a la Gendarmería Nacional a emitir un comunicado al mes siguiente, desmintiendo la información periodística.

Pocos días después, el 23 de septiembre de 2017, la Gendarmería presentó al fiscal el informe pericial, confirmando la información periodística que había desmentido la semana anterior, en el sentido de que los peritos de Gendarmería sostuvieron que Nisman fue drogado, golpeado y asesinado.

Las conclusiones principales de la pericia de Gendarmería dijeron que Nisman fue drogado con ketamina; que recibió golpes cuando estaba vivo; que sufrió la fractura de su nariz; y que fue ejecutado por al menos dos personas presentes en el baño.

Además, según Gendarmería la muerte se produjo a las 2:46 del domingo 18 de enero, pero aclarando que la hora establecida para la muerte, tiene a su vez un margen de error de entre 24 a 36 horas antes de la autopsia (realizada entre las 9 y las 12 de la mañana del lunes 19), extendiendo así la hora más temprana posible de la muerte, a las 21 horas del sábado 17, media hora después de que las cámaras del edificio registraran la salida de Lagomarsino.

La pericia tuvo muchos cuestionamientos que argumentaron la falta de conocimientos de Gendarmería en materia de estudios forenses, así como una eventual manipulación política de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo.

Procesamiento de Lagomarsino y de los custodios

El 26 de diciembre de 2017 el nuevo juez de la causa, procesó a Diego Lagomarsino, imputándolo como "partícipe necesario" del delito de encubrimiento del crimen sufrido por Nisman, permitiéndole quedar en libertad controlado mediante una tobillera electrónica.

El 1 de junio de 2018, la Sala II de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires avaló el procesamiento de los agentes de seguridad a cargo de la seguridad del fiscal Nisman el día de su fallecimiento. Como parte de los considerandos, el fallo afirmó que, de acuerdo a las pericias realizadas sobre la escena, Alberto Nisman habría sido asesinado como directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA, acusando de encubrimiento a Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno.