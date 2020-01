Julian Ilchischen confirmó que la tarjeta alimentaria llegará a 2.400 familias en Santo Tomé

El concejal justicialista Julián Ilchischen confirmó que la tarjeta alimentaria llegará a 2.400 familias de nuestra ciudad. "Es la cantidad aproximada de tarjetas que el Gobierno Nacional distribuirá en nuestra ciudad, beneficiando a unos 3.500 niños y niñas”, aseguró.

Al respecto, Ilchischen expresó que “es una medida de emergencia y sumamente necesaria para apoyar a cerca de 2 millones de familias argentinas que están pasando hambre. Lamentablemente, en Santo Tomé, encontramos de manera constante a vecinos que nos manifiestan que no les alcanza para comer todos los días. Esto no puede seguir pasando.”

El ex Director de la ANSES Santo Tomé manifestó que “la tarjeta no permitirá extraer dinero en efectivo del cajero, sino que servirá para comprar alimentos en comercios, excluyendo a las bebidas alcohólicas. Es muy acertada la decisión de implementar el programa de este modo, en vez de hacerlo incrementando la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que el 80% de las familias que la perciben han tenido que endeudarse en los últimos 4 años, a través de créditos contraídos en ANSES para cubrir necesidades básicas, los cuales deben pagarse. Por eso el monto de la tarjeta se destina exclusivamente a alimentación, evitando dirigirlos a la misma cuenta de la asignación para que no sean absorbidos automáticamente por la entidad bancaria para saldar deudas.”

“Recibirán el beneficio quienes perciban la AUH y tengan hijas o hijos de hasta 6 años o posean una discapacidad; y embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo. Se depositarán mensualmente $4.000 y, para quienes tengan dos o más hijos, $6.000. Esto implicará una inyección a nuestra ciudad de más de $10 millones mensuales. Es muy importante que tengan sus datos de contacto actualizados en el sistema de ANSES, ya que el organismo notificará mediante mensaje de texto o correo electrónico a quienes les corresponda la tarjeta, la cual será entregada por el Banco Nación”, finalizó el edil.