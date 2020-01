Busatto: “El gobierno nacional le brindará a Santa Fe todo el apoyo necesario en seguridad”

Esta tarde, el jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, estuvo presente en la Casa Rosada, donde el presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió al gobernador de la provincia, Omar Perotti. El encuentro giró en torno a la coordinación del accionar de las fuerzas federales en Santa Fe, tema que abordaron la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el Ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín.

“Se firmó un convenio de colaboración y envío de efectivos federales, serán 2.800 en total. Es un momento bisagra para la seguridad de Santa Fe. Nación y provincia van a trabajar en conjunto, tal como lo hace la provincia con los municipios. Es la primera vez que desde la provincia se reconoce la magnitud del problema, y acudimos a un llamado del presidente para trabajar mancomunadamente para brindarle seguridad a los santafesinos y las santafesinas”, afirmó Busatto.

La reunión se dio luego de un comienzo de año muy violento en Rosario, con algunos hechos que para el legislador “tienen como claro objetivo desestabilizar las reformas impulsadas por Saín”. “Entiendo que hay una reacción corporativa de algunos sectores contra alguien que llegó para cambiar las cosas. Tanto Perotti como Saín han sido claros respecto a la intención de recuperar el control político sobre la fuerza policial. Y que eso siempre trae reacciones”, expresó

En ese sentido, recordó que hace apenas unos días, Saín radicó una denuncia luego de detectar que funcionarios de la ex Dirección de Asuntos Internos se llevaban documentación del área en el baúl de un auto. “Entre esos papeles había información muy importante, muy sensible, sobre la vinculación de jefes policiales con el delito. Es por eso que entendemos que algunas de las cosas que están ocurriendo no son casuales. Más bien todo lo contrario”, insistió.

Busatto recordó que “durante la gestión del Frente Progresista, los homicidios aumentaron a niveles históricos en Santa Fe, en Rosario y en el resto de la provincia”, y le puso números a esa afirmación: “En la última gestión del Partido Justicialista, entre 2003 y 2007, había en promedio 246 homicidios al año. En los últimos 12 esa cifra ascendió a 342, un 40% más”.

“El desafío que asumió Saín no es sencillo, luego de 12 años en los que las cosas se hicieron muy mal, algo que no decimos ahora, sino que lo venimos advirtiendo desde hace años. De hecho ante la ausencia de datos oficiales, hace unos años construimos un mapa de homicidios de Santa Fe, y también un mapa de homicidios vinculados al narcotráfico en Rosario. Los resultados fueron alarmantes. Y las informaciones que han trascendido en los últimos días, dejan en claro que hay algunos sectores que no están dispuestos a ceder la autonomía con la que se manejaron durante tanto tiempo”, precisó Busatto.

Destacó la decisión del gobierno nacional de enviar fuerzas federales en Santa Fe, ante la situación por la que atraviesa la provincia: “El gobierno nacional está presente y asistirá a Santa Fe en todo lo que sea necesario. Ojalá la oposición en Santa Fe entienda la situación en la que estamos, porque decidieron no acompañar la Emergencia en Seguridad, herramienta con la que contaron cuando fueron gobierno, pero que ahora le niegan a Saín”.

Por último, se refirió a las estadísticas de homicidios registrados en 2019: “Los números son claros. Hasta 2012 la provincia nunca había llegado a los 300 asesinatos. Desde ese año siempre estuvo por encima, salvo en 2017, cuando hubo 299. Y la tasa de homicidios es la más alta del país. Hay que dejar en claro que ése es el punto de partida de la actual gestión”.