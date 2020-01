Bonfatti reapareció con fuertes críticas a Perotti

El presidente del Partido Socialista (PS) a nivel nacional, Antonio Bonfatti, reapareció en escena y criticó al gobernador Omar Perotti, quien lo derrotó en las generales de junio pasado, al afirmar: "Apenas pasó un mes (de gestión) y ya no saben qué excusa poner".

Durante el cierre del 31º Campamento Nacional de las Juventudes Socialistas, del que participaron más de representantes del todo el país, Bonfatti sentó posición respecto del primer mes de gobierno de Perotti, quien asumió el 11 de diciembre al frente de la Casa Gris.

"Apenas pasó un mes y ya no saben que excusa poner. Hay que esperar, ser prudentes, respetuosos, dar tiempo. También hay que ser una oposición responsable y seria, pero no regalar nada", aseveró el ex gobernador.

En esa línea, Bonfatti resaltó frente a la militancia del PS: "No regalamos lo que hemos construido durante 30 años en Rosario y doce en la provincia. No tenemos que bajar los brazos".

Asimismo, el jefe partidario enfatizó que "los principios del socialismo de progreso e igualdad son inmodificables".

Bonfatti también hizo mención al nuevo gobierno nacional, a manos de Alberto Fernández, que "no es como el que pasó", en alusión al de Mauricio Macri (Juntos por el Cambio).

No obstante, agregó que el socialismo debe "mantener la independencia, siempre dispuesto a aportar para el crecimiento de la Nación". Y destacó: "Tenemos experiencia de gestión y nuestra propia forma de pensar".

"Cada año el mundo se complejiza más", evaluó Bonfatti, quien añadió que: "De todos modos, nunca debemos apartarnos de los ideales y principios fundantes de nuestro partido, que siguen teniendo vigencia".

"Tenemos que hacer de la decisión del partido una acción colectiva y readecuarlo a las nuevas realidades", continuó el ex mandatario provincial, que insistió en la necesidad de actualizar el espacio político: "El mundo cambia y el socialismo debe hacerlo con él".

"Hay que renovarse para generar un nuevo socialismo. Tenemos por delante una responsabilidad enorme de seguir construyendo alternativas en todo el país, encontrarnos con quienes vayan por un mismo camino que el nuestro, siempre respetando las diversidad", concluyó Bonfatti.

Fuente: La Capital