Fríamente calculado: delincuentes armados robaron un taller de chapa y pintura

Un taller de chapa y pintura ubicado en calle La Rioja al 3000 fue blanco de un robo claramente planificado, ocurrido este jueves a las siete y media de la mañana.

Dos delincuentes irrumpieron el lugar y, a punta de pistola, amenazaron al propietario. Lo llevaron a una dependencia que está en la parte trasera del local, lo ataron y se llevaron solo lo que fueron a buscar: las herramientas más costosas y la camioneta Amarok.

Armados y preparados

Tras escuchar el testimonio de Carlos Mendoza, dueño del taller New Car, y comprobar que los delincuentes solo se llevaron un par de herramientas específicas de todas las que hay en el lugar, no quedan dudas. El golpe fue absolutamente premeditado.

“Ya habíamos abierto y habíamos acomododado un auto que teníamos que entregar”, relató Carlos esta tarde a Santotomealdia. “En el momento en el que salgo a la puerta ingresa el vago con un revolver, me lo aplica en el cuello, me obliga a no hacer fuerza y me lleva a una sala de pintura que está en la parte de atrás del salón”, detalló.

Todo ocurrió en pocos minutos. “Ahí me atan, me piden la llave de la camioneta, se llevan toda la documentación, algunas herramientas del taller que cargaron en la camioneta y se fueron”, reveló el hombre.

Herramientas y dinero

Al repasar las cosas que los delincuentes se llevaron, la víctima detalló: “Se llevaron una maquina sacabollos, una atornilladora marca Mota (era nueva y estaba guardada en un maletín) y un kit completo de llaves Bahco”.

Además de eso, la camioneta. “Justo hoy en la camioneta tenía una cantidad de efectivo importante, porque los chicos cobraban mañana las vacaciones”.

“Se llevaron una maquina sacabollos, una atornilladora marca Mota y un kit completo de llaves Bahco, además de la camioneta”.

Otro dato es que los delincuente en ningún momento le preguntaron al hombre en qué lugar tenía el dinero, ni lo amenazaron pidiendo más plata, como suele ocurrir. Solo pidieron las llaves de la camioneta, que horas más tarde apareció abandonada. ¿Acaso sabían que en la camioneta había una suma más que significativa de efectivo?

La Pick Up Amarok apareció algunas horas más tarde, abandonada, en un camino rural de San Agustín. Más allá de eso, de los delincuentes no hay novedades.

El robo ocurrido en el taller de chapa y pintura no es un hecho más de los que ocurren a diario en nuestra ciudad. En este caso, los ladrones sabían exactamente lo que buscaban, se llevaron el dinero en efectivo -que otro día no hubiesen encontrado- y herramientas puntuales. Todo estaba fríamente calculado.