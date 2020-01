Una perito forense denunció a un juez de La Plata por abuso sexual

Un juez del fuero Civil de La Plata quedó en medio de un escándalo por abuso sexual después de que la perito Virginia Creimer, diplomada en Psicología Jurídica y Forense, lo denunciara por haberla manoseado.

El ataque ocurrió hace una semana en la casa del acusado. La víctima, que había salido a correr cuando uno de sus hijos le avisó que el auto de la familia había sufrido un desperfecto, estaba esperando la grúa y le llegó un mensaje del juez ofreciéndose a llevarla.

En el camino, sin embargo, la invitó a tomar unos mates y así fue como llegaron los dos hasta la vivienda del juez civilista Juan José De Oliveira, que además es docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

De acuerdo a la denuncia, hablaron un rato de trabajo pero de repente De Oliveira cambió de tema, le contó que su esposa lo había dejado y empezó a hablarle de las amantes que había tenido durante su matrimonio.

"Acto seguido cambió el lenguaje gestual, se cruzó de pierna y empezó a sonreír sin motivo (...) y me dice: - te veo sentada enfrente mío con tan poca ropa, a lo que yo respondí que estaba con la ropa de correr (...) y me dice: - me generás cosas, mirá cómo me estoy poniendo", precisó Creimer en la denuncia.

Incómoda con el tono que había tomado la charla le dijo al juez que quería irse y en respuesta el magistrado la manoseó y besó en distintas partes del cuerpo mientras se reía de su rechazo e intentos por liberarse.

Ese mismo día, después de que ella lograra salir de su casa, De Oliveira volvió a escribirle por WhatsApp. Creimer fue tajante y le advirtió que no quería que volviera a hablarle después de lo que había pasado.

La respuesta que recibió entonces figura en la denuncia y fue difundida por diario El Día: "La verdad me sorprendés. me dijiste que no y yo frené. Te respeto en serio. Estoy sorprendido. Fui muy respetuoso, lamento si no lo sentiste así. Es más, te fuiste muy cariñosa. Me dejás helado".

La mujer adjuntó a su presentación informes médicos que constataron lesiones debido al forcejeo y la conclusión de las psicólogas que "dieron cuenta de un cuadro de estrés post traumático". En principio, el hecho por el que fue acusado el juez De Oliveira fue calificado como supuesto abuso sexual y lesiones y será investigado por el fiscal Marcelo Martini.

Fuente: Todo Noticias