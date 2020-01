Abrazo simbólico al Centro de Salud de Las Vegas

Trabajadores y trabajadoras del Centro de Salud de barrio Las Vegas realizaron un abrazo simbólico este jueves e insistieron, de esa manera, en el reclamo por condiciones dignas de trabajo.

La manifestación se llevó adelante, en horas de la mañana, en el edificio del Centro Comunitario, espacio en el que se prestan los servicios de salud desde hace un tiempo, debido a la paralización de las obras de refacción del Centro de Salud “Lisandro de la Torre”.

Abrazo solidario

La Dra. María teresa Carbonari, representante del Sindicato Profesionales Universitarios de la Salud (SiPrUS) destacó que fue “un abrazo solidario al equipo del Centro de Salud y a toda la comunidad de barrio Las Vegas, porque hace dos años y medios que se licitó la refacción del Centro de Salud y las obras están paralizadas, no sabemos por qué”.

“Lo que denunciamos son las condiciones indignas de trabajo a las que está sometido el equipo de trabajo y la falta de garantías de la salud como derecho”, agregó.

Carbonari, quien tiene una extensa trayectoria en la salud pública de nuestra ciudad y conoce muy bien la realidad de los centros de salud barriales, manifestó: “Como trabajadores nosotros no tenemos la obligación de saber qué pasó con las obras, pero lo que si denunciamos es en las condiciones en las que se está trabajando, porque no podemos garantizar calidad de atención”.

"Denunciamos son las condiciones indignas de trabajo a las que está sometido el equipo de trabajo".

“Muchos de los vecinos del barrio tienen que trasladarse al hospital para vacunarse o para continuar con la atención, porque este lugar provisorio (por el Centro Comunitario) tiene un solo consultorio y están hacinados en ese espacio y no se puede dar una atención de calidad”, añadió

Luego, aclaró que ya “se hicieron todos los reclamos posibles, ante las autoridades y en el Concejo”. Por eso, “hoy estamos acá para visibilizar este problema y que por fin se dé una solución”, exclamó.

“El Centro de Salud debe ser una prioridad”

Patricia More, representante de UPCN, valoró el acompañamiento que tuvo el reclamo. “Que nos hayamos unido todos los gremios, los trabajadores y los vecinos, es una muestra de la urgente necesidad de encontrar soluciones”, indicó.

“Hoy este barrio no puede recibir vacunación porque el tendido eléctrico no tiene el suficiente voltaje para que funcionen las heladeras y así conservar las vacunas; y mucho menos un aire acondicionado, por lo que no podemos atender a niños o ancianos que estén en condiciones de deshidratación durante el verano, solo por dar un ejemplo”, explicó More.

"Esperamos que las obras sean una prioridad para el nuevo gobierno provincial".

A continuación, sostuvo: “Nosotros sabemos que vamos a tener un tiempo más trabajando acá, hasta que realicen las obras en el Centro de Salud, que es una prioridad y esperamos que sea una prioridad para el nuevo gobierno provincial, pero hay cosas elementales por las que le estamos pidiendo colaboración a la municipalidad, como el refuerzo del tendido eléctrico, el arreglo de la calle que permite el ingreso al Centro Comunitario”.

Finalmente, la representante de UPCN remarcó que “otro de los problemas es que los compañeros no tienen internet, por lo que no se pueden realizar los pedidos a Cemafé, ya sea para especialistas o para otro tipo de atención”.

“Y el otro punto muy importante es el agua: tenemos un tanque y un motor para volver a colocar aquí, porque antes o robaron muchas veces, pero necesitamos que la Municipalidad lo venga a colocar de manera urgente, para que el el Centro de Salud tenga agua de calidad. Eso es todo lo que pedimos, para trabajar en condiciones dignas, pero principalmente para dar atención digna a toda esta comunidad”, concluyó.

Cabe destacar que, además de los trabajadores y trabajadoras, vecinos y representantes de los gremios, estuvieron presentes en la manifestación el secretario de Salud del Municipio, Daniel Susmann; y los concejales del PJ, Rodrgo Alvizo, Julián Ilchischen y Ángel Piaggio.