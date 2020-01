SADOP anunció acciones ante el incumplimiento del pago del salario por parte de entidades patronales

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares(SADOP) anunció una serie de acciones ante el incumplimiento del pago del salario por parte de entidades patronales.

En un comunicado emitido este miércoles, desde la entidad gremial indicaron. "Ha vencido el plazo de ley para que nuestros empleadores cumplan con su obligación y compromiso de pagar diligentemente a sus empleados y, salvo contadas y honrosas excepciones, la gran mayoría ha decidido olvidar sus obligaciones, dejar de lado sus compromisos y tirar en saco roto sus prédicas sobre la justicia social, la solidaridad y las parábolas ejemplares. Las/os docentes y no docentes de escuelas privadas, en su gran mayoría, no hemos cobrado nuestro sueldo de Diciembre pasado porque nuestros empleadores no hicieron lo que tienen que hacer: pagar puntual y legalmente a sus empleados".

"No vamos a disimular lo que muchos empleados públicos están pasando, por la inconsulta e intempestiva decisión del Estado provincial", añadieron a continuación.

Luego, expresaron: "El Estado provincial no es nuestro empleador. A nosotros, las y los trabajadores de la educación de las escuelas privadas, nos designa nuestro empleador, nos anima o desanima nuestro empleador y hasta, a veces, nuestro empleador se da el lujo de despedirnos. Ahora, a la hora de pagar, se hacen los distraídos".

"Los convocaremos a la reflexión, solicitando las multas de rigor ante el Ministerio de Trabajo, que no podrá ignorar su función punitiva. Hemos realizado todas las gestiones, reclamando y proponiendo todo lo imaginable, ante todas las autoridades posibles de todos los ámbitos. Hicimos lo que no hicieron nuestros incumplidores empleadores", agregaron.

"Esta vez quizá nos toque cumplir la función del yunque, prontamente haremos como el martillo, pegaremos con fuerza y precisión ante los que hoy se borraron, no cumplieron o simplemente no fueron sensibles ni diligentes", concluye el comunicado, que lleva la firma de Pedro Bayúgar, secretario general del SADOP seccional Santa Fe.