Madelón: "Mi deseo es que no se vaya más nadie"

En el primer día de la pretemporada en Mar del Plata, Leonardo Madelón habló con los medios y confirmó la contratación de Javier Cabrera, la primera cara nueva que llegará el fin de semana para integrarse al plantel. Además, el DT rojiblanco se refirió al armado del equipo y a las expectativas para el semestre que se inicia.

-Hace horas que están acá en Mar del Plata. ¿Qué tenés para decir?

-Que estamos contentos, que está todo bien y que iremos dándole intensidad ya a partir del segundo día. Si bien en Santa Fe nos hemos movido, acá es distinto, estamos todo el día juntos, ayuda más el clima, conocemos la cancha y estamos muy bien.

-¿Y los refuerzos?

-Nunca hay que mentir ni generarle expectativas falsas a nadie. El hincha de Unión sabe, porque lo dije, que necesitamos incorporar gente en la zona de volantes y adelante. Ya arreglamos con Javier Cabrera, el que jugó en Argentinos Juniors y que ahora estuvo en Australia, pero necesitamos en el medio, que es el sector en el que más se desgastan. Vamos a tener 8 partidos en 27 días, es mucho, hay algunos lesionados y necesito recambio. Trajimos pibes nuevos para ir preparándolos para este torneo o para el siguiente.

-¿Está difícil?

-Mucho. Se sabe cómo está la situación del país, el valor del dólar y está claro que los jugadores quieren irse afuera. Yo los entiendo, porque es el futuro de ellos.

-¿Qué te puede o qué te va a dar Cabrera?

-Hablé el domingo con él, es un jugador que siempre jugó pegado a la raya en Argentinos. Es rápido y liviano. Nos va a venir porque los delanteros que tenemos van todos por adentro. Ya le dije cómo jugábamos, le pedí que se adaptara rápido y nosotros vamos a tener que entenderlo para que esa adaptación no le cueste.

-¿Apuntaste a otro Cabrera?

-Hay un chico de ascenso, de Estudiantes de Río Cuarto que tiene el mismo apellido. Pero el que viene es el que jugó con Heinze en Argentinos. El iba por derecha y Brian Romero, un jugador que me gustaba, por izquierda.

-¿Cómo vas a preparar al equipo teniendo en cuenta esa seguidilla de arranque de 8 partidos en 27 días?

-Mucho de teórico, porque no habrá que trabajar tanto en lo físico y no habrá demasiado tiempo para lo táctico. Ya lo he charlado con el resto del cuerpo técnico. Por eso, lo primero que voy a hacer es empezar acá mismo a mostrarles videos. Uno de esos será el del partido con Talleres. No lo vamos a ver entero, pero rescaté algunas partes porque me encantó cómo lo jugamos. Antes de Huracán les dije a los jugadores que teníamos que ser muy solidarios, defender todos y atacar todos, porque a ese partido teníamos que ganarlo como fuera. Y así se dio, porque no jugamos bien. Y después, creo que hicimos un partido muy interesante con Talleres, que venía de marcar muchos goles. Esos dos partidos nos serenaron y nos dieron fuerzas para arrancar bien este 2020.

-Se habla de Merlini y de Garro. ¿Hay algo con alguno de ellos o con los dos?

-Garro es un jugador que arrancó de delantero y que luego pasó a jugar de volante. Anduvo muy bien de delantero, puede jugar por las dos bandas, le costó un poco más en Huracán porque jugaba más de contragolpe que de juego corto. Es un jugador que puede ser útil si sumamos por cantidad, porque necesitamos sumar gente, no tanto por las cualidades. En cuanto a Merlini, es alguien que nos ofrecieron. Nosotros necesitamos sumar altura también, porque en las pelotas quietas nos complican si no incorporamos gente alta. Merlini puede jugar por izquierda, le gusta jugar allí, es un estilo al de Carabajal o el del mismo Ríos. Esperemos.

-¿Pol Fernández?

-Sonó, pero hay otros clubes interesados y lo veo complicado. Ese sería un jugador indiscutido si se diera la posibilidad, pero no lo veo factible, sinceramente.

-Y no querés que se vaya nadie más…

-Yo te pregunto qué harías si viene un ofrecimiento de afuera en este momento… Yeimar está acá, entrenando bien, pero tiene una cláusula y cuando hay una cláusula yo ya no puedo opinar ni exigir. Mi deseo es que no se vaya más nadie. Nos pasó con Cavallaro y es feo.

-¿Cómo tomaste la salida de Cavallaro?

-Mirá, yo desconocía por completo cómo era su contrato. En su momento me lo ofrecieron y me pidieron por favor, el mismo jugador y el representante, para que le dé lugar y lo incorpore. No era una prioridad. Y por todo eso es que sentí una decepción muy grande, porque lo preparé, hizo un muy buen partido ante Talleres y yo lo contaba para esta parte del año. Es una lástima, yo no sabía lo de la cláusula y estoy decepcionado. Pero bueno, ya está. Es una manchita, la vida sigue, él tendrá su recorrido y nosotros haremos el nuestro.

-Hablaste de cuatro o cinco refuerzos. ¿Te mantenés en esta cifra?

-Sí, claro… A ver, si no viene nadie, podemos arrancar igual. Pero lo haremos con pibes de 17 o 18 años que es la primera vez que se incorporan a un plantel profesional y no se puede afrontar el torneo de esta manera. Nos estamos moviendo, yo hablo todo el día con Zuccarelli y ahora es el tiempo de que ellos hagan los esfuerzos para reforzar.

-Con todo lo que eso implica en un mercado y en un país con una moneda depreciada…

-Soy el primero en saberlo y en admitirlo… Es difícil porque te vienen de países limítrofes y te ofrecen cifras que acá no podés igualar. Yo no puedo impedirle a un pibe que se quede cuando le llega una oferta de afuera. ¿Qué querés que haga?, ¿que me lo lleve a jugar al patio de mi casa?. Imposible. Lo que me molesta es cuando el jugador se va no al lugar que él quiere sino al lugar que quiere su representante. ¿Se entiende?... Siempre les digo que tengan responsabilidad y que jueguen en el lugar que ellos desean y no adónde los lleva su representante. Y si se van, que se vayan al lugar que ellos realmente quieran.

Fuente: El Litoral