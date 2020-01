Rafaela: los motochorros investigados por la muerte de Glaría quedaron en libertad

El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Osvaldo Carlos, resolvió imponer medidas alternativas a la prisión preventiva a Matías Perea y Cristian Milesi, los dos jóvenes a los que se investiga como coautores del homicidio de Gonzalo Glaria cometido en la ciudad de Rafaela el martes 31 de diciembe. Así lo dispuso el magistrado en sendas audiencias llevadas a cabo en la mañana de hoy en los tribunales de la ciudad cabecera del departamento Castellanos.

Durante las audiencias, las fiscales que investigan los hechos ilícitos, Ángela Capitanio y Gabriela Lema, manifestaron su oposición a las cautelares no privativas de la libertad. Las funcionarias del Ministerio Público de la Acusación (MPA) desarrollaron la posición de la Fiscalía y brindaron sus argumentos, no obstante, el magistrado no hizo lugar a sus planteos.

De acuerdo a lo resuelto por el juez, los imputados de 19 y 23 años, respectivamente deberán fijar domicilio; constituir un guardador y firmar cada 15 días en la sede del Oficina de Gestión Judicial de Rafaela. Además, se les impuso una prohibición de contacto por cualquier medio y de acercamiento a los familiares de la víctima.

Capitanio y Lema adelantaron que aguardarán los fundamentos del magistrado. “Estudiaremos los motivos por los cuales el juez entendió que correspondían medidas alternativas en vez de la prisión preventiva tal como lo pedido desde la Fiscalía”, sostuvieron las fiscales. “Luego analizaremos los pasos a seguir y una posible apelación a la decisión del magistrado o la presentación de los recursos provinciales o federales que correspondan por arbitrariedad de la resolución”.

Los hechos

En la audiencia imputativa, realizada este domingo, la fiscal Capitanio había brindado detalles de los hechos ocurridos. “Todo comenzó a partir del accionar engañoso de los dos imputados en perjuicio de dos hermanos menores de edad, a quienes –a través de las redes sociales– indujeron a error y les hicieron creer falsamente que les venderían un teléfono celular”, sostuvo la fiscal.

“Con pleno conocimiento y voluntad, mediante un acuerdo previo y con dominio funcional de los hechos, los dos detenidos convocaron a los menores a la zona cercana a los baños públicos del Parque de los Eucaliptus –ubicado en la intersección de Roque Sáenz Peña y Mitre–, donde supuestamente les venderían un teléfono marca Samsung modelo J7 por 4.000 pesos”, precisó la fiscal.

“Sin embargo, cuando se encontraron en el lugar, los imputados se apoderaron ilegítimamente del dinero y de otro teléfono celular que llevaba consigo uno de los dos menores de edad”, sostuvo Capitanio. “Además, los dos niños fueron golpeados y amenazados por los imputados”, agregó.

La funcionaria del MPA relató que “luego de un forcejeo con una de las víctimas, los dos imputados escaparon del lugar. Uno de ellos lo hizo a bordo de una motocicleta en la que habían llegado al espacio público y el otro lo hizo corriendo. Segundos más tarde, los imputados se encontraron en la estación de servicios ‘Texom’, de donde se fueron a bordo de la moto hacia el sur”.

“Al observar que los dos jóvenes investigados se escapaban del lugar, el menor de edad al que le habían sustraído el dinero y su teléfono, le solicitó ayuda a Glaria, quien estaba a bordo de una moto esperando que el semáforo lo habilitara para circular hacia el sur”, informó Capitanio. “De esta forma, Glaria inició la persecución de los dos imputados por la avenida Roque Sáenz Peña, dobló por calle Triunvirato hacia el Este, mientras los dos jóvenes pretendían escapar del lugar y así consumar el desapoderamiento de los bienes del menor”, añadió la fiscal.

“De las evidencias recolectadas se desprende que, mientras escapaban en la moto, uno de los jóvenes investigados miró hacia atrás. Esto nos permite confirmar que tenían conocimiento que eran perseguidos por Glaria”, subrayó la fiscal. En tal sentido, remarcó que “en calle Triunvirato, y luego de atravesar el cruce con General Paz, Glaria se puso a la par de la motocicleta en la que se conducían los dos investigados, quienes realizaban maniobras evasivas para ser alcanzados. Como consecuencia de esas maniobras, Glaria impactó su moto contra un auto marca Ford modelo Fiesta que estaba estacionado en calle Triunvirato y cayó al piso”, indicó Capitanio. “Mientras estaba caído y expresaba muestras de dolor por las heridas que había sufrido, el imputado de iniciales Matías Perea se acercó, lo insultó y le propinó una patada en la cabeza”, agregó la fiscal. Luego, Capitanio narró que “los dos imputados se retiraron del lugar en la motocicleta en la que habían llegado”.

La fiscal también se refirió a las heridas sufridas por Glaria. En la audiencia sostuvo que “la víctima sufrió lesiones en distintas partes de su cuerpo”. Asimismo, indicó que “de acuerdo a los informes médicos, el fallecimiento de Glaria se produjo por el desplazamiento y por el impacto de su cuerpo contra un objetivo o contra el piso –o por las dos de forma combinada”.

Detención

Luego de diversas diligencias ordenadas por la fiscal Capitanio, se logró la individualización de los dos autores del homicidio de Glaria. En tal sentido, Matías Perea, el imputado de 19 años, fue detenido el jueves alrededor de las 14:00. Su padre se presentó en la sede de la Fiscalía en Rafaela, donde manifestó que su hijo tendría relación con la muerte de Glaria. Minutos más tarde, el mismo hombre llevó a su hijo a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), donde el joven quedó detenido. Simultáneamente, se realizó una requisa en la casa en la que vive el imputado en Rafaela en la que se secuestró una motocilcleta.

Por su parte, Cristian Milesi, de 23 años, luego de su individualización, la fiscal Capitanio libró una orden de detención y ordenó la realización de un allanamiento en su vivienda en Rafaela. Finalmente, fue detenido pasadas las 9:00 de la mañana del viernes. El imputado se presentó espontáneamente en la sede de la PDI donde quedó privado de su libertad.

Fuente: Prensa MPA