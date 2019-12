Palo Oliver: “No estamos dispuestos a dar un cheque en blanco por dos años”

Durante su participación en la sesión extraordinaria de este lunes, el diputado Fabián Palo Oliver Palo Oliver defendió la postura del Frente Progresista y rechazó la ley de emergencias que envió el gobierno de la provincia a la legislatura.

“Quiero ser muy claro y contundente en algo: no aceptamos y rechazamos la imputación velada que se está haciendo desde el comienzo de la sesión por parte de la bancada del partido del gobierno, de que no tenemos sensibilidad social para afrontar las demandas que tiene hoy la Argentina y en particular la provincia de Santa Fe”, manifestó Palo Oliver en el comienzo de su discurso.

“No lo aceptamos, no solamente porque se está faltando a la verdad, sino porque tenemos otra visión de este paquete de medidas que manó el Poder Ejecutivo y, como tal, entendemos que debe ser respetado nuestro punto de vista”, agregó.

"Tenemos otra visión de este paquete de medidas que manó el Poder Ejecutivo y entendemos que debe ser respetado nuestro punto de vista”.

Más adelante, el ex intendente de Santo Tomé expresó que, desde su espacio, entienden que “el Poder Ejecutivo de la provincia tiene una herramienta fundamental vigente, que es el decreto 2875, firmado el 2 de octubre de este año por el entonces gobernador Miguel Lifschitz”, en relación a la Adhesión a la Ley Nacional de Emergencia Alimentaria y Social.

“Esta adhesión tiene absoluta vigencia”, recordó, y afirmó que la misma otorga “las herramientas administrativas y hasta las posibilidades de tener las modificaciones presupuestarias necesarias para poder hacer operativo el cumplimiento de ese decreto”

No vamos a aceptar superpoderes

Más adelante, Palo Oliver se recibió a las facultades extraordinarias que hubiera logrado el gobernador con la sanción de las emergencias. “Cuando decimos que el proyecto esconde una delegación de facultades y superpoderes, no es un invento”, advirtió.

En ese sentido, detallo: “El proyecto, además de que en el Presupuesto ya aprobado permite un endeudamiento de casi 12 mil millones de pesos y pasar un 40% de gastos de capital a gastos corrientes, pretende limitar las facultades de control del Tribunal de Cuentas, revisar contratos, tener para vender edificios públicos, aumentar la deuda a corto plazo y modificar la estructura administrativa por decreto, cuando todos sabemos que deber hacerse por ley”.

“Lo que se intenta con esto es tener uso discrecional de los recursos a través de la modificación de partidas presupuestarias".

“Lo que se intenta con esto es tener uso discrecional de los recursos a través de la modificación de partidas presupuestarias. Pero, aparte, entendemos que son facultades a las que no podemos renunciar los legisladores”, añadió a continuación.

Ya en el tramo final de su exposición, el legislador radical afirmó: “Otorgamos la adhesión al consenso fiscal y vamos a votar la ley tributaria. Pero no estamos dispuestos a otorgar un cheque en blanco por dos años. Están pidiendo facultades extraordinarias hasta el 31 de diciembre del año 2021, que es la mitad de un mandato. Y eso significaría que por dos años, en muchos temas, esta legislatura no pueda hacer oír su voz”.

“Por eso no acompañamos la posibilidad de que vayan los proyectos a comisión. Estamos dispuestos a discutir área por área a de qué forma se pueden agilizar las herramientas que están necesitando, pero no vamos a permitir que haya superpoderes”, finalizó.