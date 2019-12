Mity Reutemann, sobre el Presupuesto: “No veo un panorama tan negro como otros concejales”

El Presupuesto Municipal 2020 fue aprobado en la sesión extraordinaria del último viernes y los concejales dieron su opinión al respecto. Mity Reutemann representa a uno de los sectores de la oposición que decidió acompañar el proyecto del Ejecutivo y, en diálogo con Santotomealdía, aseguró que no ve un panorama tan complicado como otros legisladores.

“No veo un panorama tan negro como otros concejales. De una vez por todas, hay que darle lugar a lo que verdaderamente es importante. Y lo que es importante debiera serlo para todos; no tiene que ver solo con una óptica, sino con el rigor de aquello que no se puede postergar”, expresó la concejala de Cambiemos.

“Para mí hubiera sido desprolijo e inconsistente no aprobar el Presupuesto”.

A continuación, la edil sostuvo: “Para mí hubiera sido desprolijo e inconsistente no aprobar el Presupuesto, porque tenemos que tener una base sobre la cual ir trabajando. Este presupuesto fue elaborado sobre bases concretas. No me gustó lo que pasó hace dos años, cuando no fue aprobado, porque eso no te da una posibilidad de contralor.

“Con un Presupuesto aprobado, con todo lo que eso implica, con lo difícil que será el año para la Provincia y la Nación, podremos efectivizar la función para que fuimos elegidos, que es la de control”, agregó.

Año complicado

Sobre el panorama de cara al próximo año, Mity Reutemann anticipó que será importante “seguir de cerca al Ejecutivo”. Y explicó: “Siempre lo hacemos, pero muchas veces envían la información que requerimos cuatro, cinco o seis meses después y eso no puede pasar”.

“Me pareció bien lo que planteó el concejal Piaggio, es necesario tener un canal de comunicación mucho más abierto entre el Ejecutivo y el Concejo, para que no tengan que pasar situaciones extremas para que vengan a dar explicaciones”, añadió.

“No puedo ni quiero despegarme de aquello que me identifica y estoy convencida que la educación es la base del crecimiento de la ciudad”.

La legisladora de Cambiemos destaca que trata de apoyarse en los valores que la acompañaron durante toda su carrera como maestra, desde hace dos años en una nueva función. “Yo hago política- docente”, reitera. Y lo explica: “no puedo ni quiero despegarme de aquello que me identifica, y es el haber sido maestra y seguir sintiéndolo convencida que la educación es la base del crecimiento de la ciudad. Una educación en valores morales, una educación en civilidad, que refiere a deberes y derechos de la ciudadanía; una educación que necesita dos patas para sostener el taburete y esas patas son, sin duda, salud y seguridad”.

Finalmente, a modo de conclusión respecto a su idea del Presupuesto, expresó: “Está elaborado sobre las bases concretas de la experiencia de este año y también sobre la hipótesis de un futuro incierto. Tenemos que estar muy cerca del Ejecutivo, pero también creo que hay que estar mucho más cerca de la gente”.