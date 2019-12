El gobernador de Mendoza derogó la ley minera y la gente festejó en las calles

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció este viernes por la noche que impulsará la derogación de la ley 9.209, que permitía el uso de sustancias químicas como el cianuro para la explotación minera, y que modificaba la antigua ley 7722. Según explicaron desde la gobernación, "se enviará a la Legislatura el proyecto de derogación para ser tratado el lunes".

Tras una reunión con los intendentes, en el marco del espacio de diálogo abierto tras las polémicas, Suárez consideró que la norma no tenía el consenso de la mayoría de los mendocinos.

"La licencia social no existe en la provincia de Mendoza", afirmó el mandatario, y prometió que "iba a escuchar a los mendocinos". "Después de escuchar a los intendentes he decidido mandar a la Legislatura la derogación de la ley", afirmó.

Por su parte, siete departamentos (San Rafael, San Carlos, Maipú, Lavalle, La Paz, Tunuyán y Santa Rosa) habían notificado su decisión de suspender sus fiestas de Vendimias hasta que no se lograra la derogación.

El jueves, el gobernador había anunciado que no iba a reglamentar la ley 9209, que facilitaba la explotación minera en la provincia al modificar la 7.722, y que iba a iniciar un diálogo abierto para lograr el consenso social.

Luego de que el gobernador realizara el anuncio, miles de mendocinos se movilizaron a la casa de Gobierno para celebrar la noticia.

Cuando Suárez promulgó la ley, el lunes 23, cerca de 80 mil mendocinos se movilizaron en caravana desde distintos puntos de la provincia para exigir que fuera vetada. Pero eso no sólo no ocurrió –fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de diciembre– sino que además los manifestantes fueron reprimidos por la policía provincial con balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo heridos y detenidos.

El pueblo de Mendoza no claudicó en la lucha. Los focos de asamblea se replicaron en los 18 departamentos y distintos sectores de la sociedad civil plantearon su adhesión al reclamo en contra del avance de la megaminería en la provincia cuyana. Incluso el ex líder de Calle 13, René Pérez, dio un mensaje desde sus redes sociales a los dirigentes políticos: “Esto puede convertirse en una situación internacional, porque no están defendiendo el agua, y el agua es de todos”.

Fuente: Todo Noticias y El Ciudadano