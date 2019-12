Florencia González: "Estamos en presencia de un Presupuesto elaborado en bases ficticias"

Esta mañana se trató en el Concejo Municipal el Presupuesto 2020, que elaboró y envió el ejecutivo municipal. La concejal de Cambiemos Florencia González se abstuvo al momento de votar la ordenanza y dijo: "El presupuesto no contempla ninguna información de crecimiento de la economía, ni de inflación, ni de tipo de cambio, ni toma la información del presupuesto nacional o en su defecto, del presupuesto provincial aprobado días atrás por la legislatura santafesina. Razón por la cual no sabemos sobre qué base realizaron las proyecciones sobre recursos y gastos del municipio".

La edil además indicó que uno de los artículos que año a año se aprueba, establece que la gestión municipal puede modificar el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos, "sin ninguna justificación de por medio, ni tampoco control" por parte del Concejo. "La delegación de facultades que está aprobando todos los años este cuerpo es vergonzosa. Es una delegación a ciegas, porque tampoco sabemos en tiempo real en qué se gastna los recursos que ingresan al municipio. Recién a fines de noviembre de este año informaron lo ejecutado en junio de 2019; cuando en el medio se sucedieron elecciones presidenciales, cambio de gobierno, devaluaciones de la moneda, etc", sentenció Florencia González.

Más control

En el mismo sentido, la edil dijo que es "increíble" que los concejales no puedan saber en tiempo real lo que gasta el municipio, porque eso no les permite ejercer el control que deben realizar como representantes del pueblo. En la misma línea agregó: "Más aún si la ciudad no cuenta ni con Tribunal de Cuentas Municipal, ni con Sindicatura y donde nadie puede controlar nada, porque además la información es precaria. El acceso a la información pública que tanto pregona esta gestión es nula, en la a página web de municipio esta sección está vacía".

Florencia González hizo hincapié en que la posibilidad de que la ejecución presupuestaria sea alterada por el DEM, disminuye la pluralidad y diversidad de opiniones y posiciones políticas que se plasman en la representación del Concejo. "El debate parlamentario y la aprobación de la ordenanza de Presupuesto favorecen con claridad la transparencia y representatividad; jerarquizando la calidad institucional de un municipio. Esto se ve altamente desmedrado cuando se altera el espíritu del mandato legal, aprobado por los representantes del pueblo", añadió.

Cuentas poco claras

En el momento de las manifestaciones y de la defensa de su abstención a la hora de votar la normativa, Florencia González sostuvo que el Presupuesto muestra una tendencia de las cuentas públicas al déficit crónico del municipio. En este sentido detalló: "Plantean un déficit de más de 600 millones de pesos, lo que significa un déficit del 30% del presupuesto total. Ni siquiera se está garantizado el pago de salarios para el año 2020".

La concejal además dijo que como no se sabe la base sobre la que se calculan los números de gastos y recursos, se habilita una importante cuota de discrecionalidad para el ejercicio siguiente. Además afirmó que con este proyecto presentado se menosprecia la herramienta que es el Presupuesto, y esto influye directamente en el desarrollo de la ciudad.

Obras públicas

Con relación a este ítem, González solicitó saber "fehacientemente" cómo va a encarar la gestión municipal este tema para el año 2020. "En los datos que nos acercan vemos con claridad que de todo lo que se prevé recaudar, el 99% va destinado a pagar gastos corrientes; es decir, pagos de sueldos y gastos de funcionamiento del municipio. No está garantizada la obra pública municipal. Este es un presupuesto de abandono de la ciudad", afirmó.

En la misma línea, la edil detalló que "son $1.414 millones los que estima recaudar el municipio, y $1401 millones que va a destinar a gastos corrientes". "No está garantizada la ejecución de los trabajos públicos que ascienden a $626 millones. Tampoco se contempla la política salarial para el 2020, y la intendenta no va a tener el gobierno de turno provincial a su lado, porque hay cambio de signos político", agregó.

Preocupación

"Nos vamos muy preocupados con la situación financiera del municipio. En el mes de noviembre 2019, solo para dar un ejemplo, de los 26 millones que correspondía ingresar a Santo Tomé por coparticipación federal e ingresos brutos, sólo ingresaron $6.5 millones, el resto se fueron como retenciones. Es decir que el municipio ya se gastó lo que todavía no ingresó. No sabemos cuál es la deuda que posee el municipio, cuál es el plazo de pagos a proveedores, cual es la deuda con el FAE", afirmó con suma preocupación la concejal de Cambiemos.

En este sentido además señaló que se prevén ingresos nacionales y provinciales sin demasiada información acerca de las gestiones que se realizaron para segurar que puedan ingresar más de 26 millones de “otras jurisdicciones”, o 40 millones de un “préstamo provincial”; o los 240 millones del Enhosa para hacer obras de cloacas. "Plantean un ingreso de 33 millones por obras menores del año 2019, y vemos que ya se gastaron el 50% para pagar sueldos y aguinaldos", finalizó.